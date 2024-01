El sorprendente vínculo de Carlota Boza con Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Carlota Boza es una de las actrices por las que más cariño se tiene. Desde sus inicios en “La que se avecina” se ha visto tanto a ella como a sus hermanos crecer y desarrollar su carrera en la televisión. Ahora la actriz de la aclamada serie de Mediaset ha proseguido su camino haciendo frente a otros proyectos profesionales como es su participación en el concurso “Bailando con las Estrellas”, pero una de las cosas que más ha impactado ha sido cuando ha dado a conocer un supuesto vínculo con Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera .

La alfombra negra de los "Antipremios Army Awards 2024" ha sido el escenario donde se han reunido múltiples artistas conocidos del panorama nacional. En esta ocasión Carlota Boza ha vuelto a sorprender cuando ha comentado que esto sería como “una reunión de mis amigos”. Teniendo en cuenta que algunos de los invitados fueron Omar Montes o Kiko Hernández ha despertado la curiosidad a la hora de saber a quiénes conocía personalmente, cosa por la que se le ha preguntado. Y es que, según ha relatado para Europa Press, conoce personalmente tanto al hijo de la tonadillera como a su madre: “Sí y a su madre también, su hija se llama como yo Carlota, ven ‘La que se avecina’, son fans de la serie”, desvelaba ante los medios.

Su relación puede que no sea de las más estrechas, pero la actriz ha aprovechado para bromear sobre que cuando Isabel Pantoja se mude a Madrid “tenemos que quedar o algo, no somos así de amigos. Los conozco, pero sí, si quieren que les enseñe la capi bien, se la enseño. Madrid da mucha vida, todos los días hay plan”. Y, aunque ha reconocido que a la hija no la conocía de manera personal (refiriéndose a Isa PI), ha expresado que hasta ella misma se sorprende por toda la gente de renombre a la que ha llegado a conocer: “Yo la verdad es que me sorprendo muchas veces. De hecho sale gente en la tele y digo ‘Ah mira, este yo le conozco y a este y a este’. Llega un momento en el que digo ‘pues conozco a todos’".

Carlota Boza sale en defensa de Victoria Federica por su actitud ante la prensa Europa Press

Una de sus amistades más sonadas ha sido con Victoria Federica, cuya relación se remonta hasta su infancia. En esta ocasión también se le ha preguntado sobre cómo se encuentra la hija de la Infanta Elena en estos momentos, de la que ha dicho que ahora mismo "está por ahí viajando y haciendo cosas no para, cada una con sus cosas". Carlota Boza ya salió en varias ocasiones en defensa de su amiga, pero en esta ocasión ha sido distinto cuando le han preguntado si, al igual que ella, Victoria podría participar en un concurso como "Bailando con las Estrellas": "No la veo, igual sí, y me sorprende, pero así de primeras no creo que de momento sea su ilusión estar en un programa como 'Bailando con las Estrellas'", ha asegurado.