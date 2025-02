La subasta benéfica de Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete ha revolucionado esta tarde la primera jornada de Madrid es Moda con «Musas», una colección cápsula de seis bolsos inspirados en la personalidad de cada una de las divas que han marcado la industria cultural y la vida del diseñador: Nieves Álvarez, Alaska, La Terremoto de Alcorcón, Rossy de Palma, Bibiana Fernández y Rosario Flores. «Todas tienen en común que en lo suyo son las mejores, son maravillosas», confiesa Navarrete en LARAZÓN.

Huyendo de tradicionalismos y de lo comercial, el diseñador ha organizado una subasta en el espacio Ojo con el Duende, la tienda de Mariola Orellana y Rosario Flores, una performance inmersiva que ha replicado las subastas de lujo. Allí, Navarrete ha presentado los bolsos junto a la mujer de Antonio Carmona, que ha ejercido de maestra de ceremonias, y el dinero que se ha recaudado irá destinado a la ONG Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Sobre cómo surge esta iniciativa benéfica, Eduardo Navarrete explica a este periódico que no es la primera vez que colabora con esta ONG y otras causas. «Siempre que se pueda ayudar, hay que hacerlo. En cada colección he intentado hacer una colaboración con una ONG y en este caso me apetecía colaborar con ellas. Yo hago estas acciones benéficas de forma altruista y porque me da la gana, independientemente de que sea diseñador. Si fuera otra cosa, también me inventaría algo. Soy una persona privilegiada y, si puedo ayudar a otra gente que está desfavorecida, y ese dinero le puede ayudar, yo feliz».

Eduardo Navarrete subasta bolsos inspirados en sus musas Alaska, Rosario, Rossy, Nieves... Agencia EFE

Cada pieza ha tenido un precio de salida de 300 euros y se ha recaudado un total de 5150 euros.

Utilización de la IA

Los bolsos, confeccionados en piel por la peletera Ana Boffa en el madrileño barrio de El Pilar, reflejan la personalidad de cada una de sus musas. «Son diseños fuertes, que nos hemos inspirado en estos iconos y son tops en lo suyo. Inspirarnos en ellas ha sido bastante sencillo porque son personalidades muy fuertes», explica.

«El proceso creativo ha sido fantástico, ha sido una gozada trabajar con Ana Boffa y mucho más sencillo que hacer ropa. Al final, ella es una profesional que le hemos dado unas directrices y nos ha aconsejado y ha llevado a cabo lo que nosotros hemos hecho, que ha sido un boceto y que, posteriormente, la IA se ha encargado de darle forma», desvela sobre el proceso creativo de la colección y la utilización de la Inteligencia Artificial para dar forma a su idea. «Utilizar la IA ha sido una cosa asombrosa, era la primera que la utilizábamos. Le metes el boceto y le dices cómo lo quieres y lo hace. Es alucinante, parece que ya existe y que es una foto de un bolso real», confiesa Navarrete.

Para Navarrete ha sido «un sueño hecho realidad» trabajar con los iconos que han marcado su vida. «Cuando vi entrar a Nieves Álvarez me emocioné, seme saltaron las lágrimas. Fue increíble», confiesa el diseñador. Además, destaca la predisposición de sus musas, que todas aceptaron sin dudarlo cuando les propuso esta idea.

Entre los asistentes a la subasta, Alaska, la modelo Laura Sánchez, Arantxa de Benito, gran parte de las Nancys Rubias, la estilista y diseñadora Cristina Rodríguez, Raúl García y Valeria Vegas, etros otros tantos amigos de Eduardo Navarrete. Tras el show, Mario Vaquerizo ha amenizado la velada con una sesión de DJ, recuperado de su aparatosa caída en el festival Horteralia del pasado mes de octubre, cerrando una de las citas más originales y divertidas dentro del marco deMadrid es Moda.