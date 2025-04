La controvertida decisión de Susana Bicho en su boda que no gustará a Anabel Pantoja y otras amigas

Susana Molina, más conocida en redes sociales como Susana Bicho, está inmersa en los preparativos de su boda con Guillermo Valle. Pese a que solo queden unos meses para el gran día, reconoce que aún le quedan muchos detalles por ultimar, aunque se lo está tomando con calma y no tiene intención alguna en agobiarse. Y es que para ella es un día para disfrutar junto a su familia y amigos, aunque tenga sobre sus hombros la idea de que será también uno de los días más importantes de su vida.

Desea que sea perfecto en todos los sentidos. De ahí que la influencer haya tomado una drástica decisión que, a buen seguro, no agradará a todos sus invitados, pero que ella entiende necesario para que todos puedan disfrutar sin restricciones. Un día es un día y uno no se casa tantas veces en la vida. Y no quiere que nadie se lo pierda o que un imprevisto cotidiano eche a perder lo que está orquestando para un enlace en el que, por supuesto, estará Anabel Pantoja con su pareja, David Rodríguez. Ahora bien, no estará con ellos su hija Alma.

David Rodríguez y Anabel Pantoja en el aeropuerto de Sevilla Gtres

Una prohibición firme en la boda de Susana Bicho

Hay muchas normas y tradiciones que los invitados deben cumplir en una boda, como puede ser respetar el dress code o no vestir de blanco para no eclipsar a la novia. Pero también se están imponiendo mucho en este tipo de acontecimientos otras imposiciones por parte de los contrayentes para asegurar el disfrute de sus seres queridos. Por ejemplo, los hay que obligan a todos a dejar el teléfono móvil en un cajón, especialmente entre aquellos que desean proteger la exclusiva en una revista. Pero este no es el caso de la mejor amiga de Anabel Pantoja, con la que vivió en Madrid e incluso abrió un negocio.

La medida que impone Susana Bicho a sus invitados no tiene que ver con la privacidad de su enlace, sino más bien con su disfrute. La influencer quiere que su familia y amigos se lo pasen en grande, dejando a un lado las preocupaciones del día a día y las responsabilidades que todos arrastramos. Para ello, ha entendido necesario vetar a los niños en su gran día. En su boda no se permitirá la entrada de niños: “He prohibido a los niños porque no quiero, quiero estar con mis amigas, que se lo pasen bien, hay muchas amigas madres y quiero beberme vinos con ellas. Se lo han tomado increíblemente bien, ellas se frotaban las manos. Es una boda de noche y no es un sitio ni para bebés ni para niños”.

Susana Bicho. Gtres

Esto ya lo explicaba la que fuese ganadora de ‘Gran Hermano’ y concursante de ‘La isla de las tentaciones’ en sus redes sociales a través de un vídeo: “No voy a hacer una boda acorde a niños en el sentido de que no voy a contratar a una empresa de entretenimiento de niños típica para pintar caritas o hace juegos con los niños. Van a haber copas, fiesta… no me parece un sitio apropiado para niños. Igualmente, si alguna amiga o amigo no tiene con quién dejar a los niños y tiene que venir con ellos, bienvenidos son. Simplemente es una petición”, explicaba.

Susana Bicho defiende a Anabel Pantoja de los rumores

Susana Bicho dice no tener muchos nervios: “Nervios no, tengo ganas, se me está haciendo el tiempo muy lento. No voy a hacer el típico baile romántico. Quiero hacer partícipes a mis amigas”, desvela otro de las sorpresas que está organizando. Quizá en ese baile también esté incluida Anabel Pantoja. Sobre ella también fue preguntada en su última aparición pública por los reporteros de Gtres: “Está muy bien, lo importante que era la salud está muy bien y poco a poco ya va enseñando en redes. Si la gente lee entre líneas, está diciendo mucho. Entiendo su agobio y su frustración, porque no puede ni hablar en el patio de su casa por si le están espiando. Al final la situación que vive es incómoda”, defiende.

Quizá no en el patio de su casa, pero sí en el aeropuerto de Las Palmas han sido vistos discutiendo. Al menos eso es lo que dicen que mostraban imágenes de la influencer haciendo aspavientos con el rictus serio. La mejor amiga de Anabel Pantoja ha querido dejar claro que en su relación con David todo es perfecto y que ella nunca ha sido testigo de malos momentos: “Yo no he visto peleas entre ellos, si está enfadada es por la cara que pone, no porque gesticule”, matiza. Y la conoce bien, pues han vivido juntas, han levantado un negocio juntas y juntas lo vieron caer. Ahora siguen atesorando momentos en otra etapa de sus vidas.