Susanna Bicho y la coincidencia que hace que su boda sea aún más romántica

Susana Molina, popularmente conocida por su faceta como influencer como Susana Bicho, está preparando boda. De hecho, está ultimando los detalles del que será su gran día junto a su novio Guille Valle, con el que lleva saliendo desde hace cinco años. Bueno, en realidad, la fecha de su quinto aniversario es muy especial, como así ha caído la protagonista en la cuenta después de muchos meses con el 13 de junio marcado en el calendario entre corazones.

La influencer es una de las mejores amigas de Anabel Pantoja. Se dio a conocer en ‘Gran Hermano’, ganó, salió con novio, Gonzalo Montoya, con el que rompió siete años después en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Su mediática relación fue muy intensa, pero ahora siente que ha encontrado la estabilidad al lado de su novio, quien en breve se convertirá en su marido. Pero para eso deberá esperar aún dos meses todavía.

Susana Bicho alucina con la coincidencia en su boda

Pero en medio de tantos preparativos de boda ha tardado mucho de una curiosa coincidencia que hace de su enlace aún más significativo y romántico si cabe. Un detalle que ha querido compartir en redes sociales con todos sus seguidores, en su labor de generar contenido para mantenerles informados y entretenidos. Hace cinco cuatro años y diez meses que conoció a su prometido, Guille Valle, pues será el mismo día de su boda cuando celebren también el quinto aniversario del día que se vieron por primera vez. Algo de lo que se acaban de dar cuenta.

En los primeros planes después del confinamiento por el coronavirus, el 13 de junio de 2020, Susana Molina y Guille Valle se conocieron. Ahora, cinco años después, intercambiarán alianzas y pronunciarán el ‘sí, quiero’ que una sus destinos delante de todos sus seres queridos. “Ella no lo sabe, pero el 13 de junio de 2020 conocerá a un chico en una fiesta con el que se casará un 13 de junio de 2025”, ha escrito como acompañamiento a un vídeo de la fiesta en la que conoció a su novio, así como otra de ambos más actual. “Os prometo que era la única fecha disponible. No creo que sea casualidad”, añade.

“Lo de la fecha de nuestra boda es muy heavy. Yo ni siquiera caí en ese momento y cuando se lo dije a mi amiga Sara me dijo que fue el día en el que conocí a Guille. Cuando vi la fecha en las fotos no me lo podía creer”, añade Susana Bicho a través de los stories de su cuenta, aluciando por la coincidencia. Su quinto aniversario en la misma senda que Guille será también el día de su boda, una en la que se espera que acuda Anabel Pantoja. Eso sí, sin su hija, pues la influencer ha pedido a sus amigos que dejen a su prole en casa, pues es un día para disfrutar sin niños y dejando a un lado cualquier preocupación.