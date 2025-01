Susana Molina se confiesa tras días al lado de Anabel Pantoja y su hija en el hospital: “Días caóticos”

Todas las miradas están fijas en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde continúa ingresada la hija deAnabel Pantoja y David Rodríguez. La pareja tuvo que acudir de urgencias la pasada semana con la pequeña Alma, que fue hospitalizada finalmente el pasado viernes, tras varias visitas y mucha preocupación. Hasta el centro de salud se han desplazado desde la península todos los miembros del clan Pantoja, dispuestos a dejar a un lado sus diferencias y correr el riesgo de cruzar sus miradas, con el principal objetivo de arropar a la influencer. Está viviendo una gran angustia personal, a la espera de que su pequeña tenga una mejoría y evolucione favorablemente. Los médicos le recomiendan que no pierda la esperanza y mantenga una actitud positiva. Lo hace como buenamente puede, en el hospital, sin separarse ni un segundo de su hija, rodeada de los suyos. Entre ellos, además de su familia, están sus incondicionales amigos, destacando Belén Esteban, así como Raquel Bollo, Amor Romeira o Susana Molina. Esta última, quizá la más discreta mediáticamente, ha roto su silencio.

Amor Romeira acude a ver a Anabel Pantoja un día más Europa Press

Después de unos días lejos de las redes sociales, la que fuese estrella de ‘Gran Hermano 14’, así como más recientemente de ‘La isla de las tentaciones’, ha retomado su actividad. Lo hace sincerándose con sus fieles seguidores, poniéndoles en conocimiento de lo difícil que han sido estos últimos días en los que ha estado volcada en acompañar a su buena amiga. Ninguno de los que han pasado por Gran Canaria y han accedido al hospital para conocer en primera persona lo sucedido han desvelado ningún detalle relevante. Se han autoimpuesto el respeto a la familia, quien dará a conocer el alcance de la afección cuando lo considere oportuno. No obstante, mientras inicia un viaje a México para disfrutar de unos días de asueto junto a su madre, Susana Molina ha querido confesarse “después de unos días caóticos, en los que a veces ni yo sabía bien dónde estaba”.

Estaba en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria sosteniéndole la mano a Anabel Pantoja. Pero la situación va para largo, el tiempo es crucial, pero tan solo se puede esperar, sin perder en ningún momento la esperanza ni el sentido optimista, como así recuerdan los médicos constantemente. Desde Tulum, Susana Molina ha dado detalles del viaje que ha iniciado tras regresar de la isla, hacer alto en la capital y cruzar el Atlántico: “Esta mañana me he levantado a ir al baño y me he tenido que parar un momento, tres segundos, para asimilar dónde estaba, aunque era fácil adivinar que no estaba en Madrid”, decía en un vídeo, mientras presumía de vistas de ensueño: “Yo siempre le regalo un viaje a mi madre por Reyes. Este año quería que fuese más grande, por eso elegí México, pero tenía el problema de los días, porque ya que te haces un viaje tan largo, que son 10 horas, lo guay es estar por lo menos siete o diez días, pero yo no podía mucho. Solo podía estar cinco días, de los cuales dos te los pasas viajando. Con lo cual, son tres y medio, porque tengo que trabajar en Madrid. Así que tuvieron que organizármelo”, detallaba a sus fans, quienes le han echado de menos cuando ha estado en Gran Canaria por razones obvias.

Eso sí, pese a la insistencia de sus fans por conocer más detalles sobre Anabel Pantoja y su hija, ella hace oídos sordos a sus preguntas. Susana Molina respeta mucho a su amiga, con la que incluso montó un negocio en Sevilla, cuando vivían juntas. Ahora, las influencers viven distanciadas, una en Madrid y la otra en Canarias, pero son incondicionales, estando siempre en los buenos y los malos momentos. Algo que ha quedado demostrado una vez más con un viaje exprés para insuflarle ánimos en persona, fundirse en un sincero abrazo y desearle la mayor de las fortalezas en estos momentos. Después ha puesto rumbo a México, serán pocos días, regresará a Madrid por trabajo y, seguramente, regrese a Gran Canaria para continuar su tarea de servir de sustento a quien ha elegido como fiel escudera de vida.