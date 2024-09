Suso Álvarez: su posicionamiento a favor de Maite Galdeano y sus palabras de cariño hacia Alejandra Rubio: "La critican demasiado y no me gusta"

Suso Álvarez se ha posicionado en el conflicto familiar entre Maite Galdeano y Sofía Suescun. El colaborador de televisión ha acudido a la presentación de la nueva entrega del reality en el FesTVal de Vitoria, donde no ha dudado en hablar sin tapujos sobre la guerra familiar que se ha desatado este verano entre Sofía, con quien mantuvo un idilio dentro de su estancia en Gran Hermano y Galdeano.

"Me da mucha pena que se haya detonado todo así, veo mucho dolor, muy mal gestionado por parte de todos y les deseo lo mejor y que cuanto antes se sane todo eso", ha declarado. Además, ha asegurado que "La elegida De Dios" fue como su "madre dentro de la casa". Asimismo ha expresado que no cree que Galdeano tenga problemas de salud mental: "No creo que tenga distorsionada la realidad. No, no sé si es verdad o no porque no tengo información pero que Maite Galeano loca no está".

Sofía Suescun y Suso Álvarez en GH 16 tELECINCO

El catalán ha aprovechado también para dar su opinión sobre Sofía Suescun: "Creo que es una de la número uno influencers, le va muy bien, trabaja mucho". Por último, ha querido enfatizar que "no sabe lo que hay detrás" de todo este tema.

Respecto a su situación sentimental, Suso Álvarez actualmente mantiene una relación con Marieta, exconcursante de la edición de este año de 'Supervivientes'. El televisivo ha afirmado que su noviazgo va muy en serio y que se encuentra "enamorado y feliz. Ojalá sea ella la mujer de mi vida".

Su defensa a Alejandra Rubio

Por último, Álvarez ha sido preguntado por Alejandra Rubio, con quien coincidieron en su formato de colaboradores en 'La isla de las tentaciones'. "Alejandrita...es más buena. La critican demasiado y no me gusta, al fin y al cabo es una niña y ostras, gracias a ella trabajamos muchísimo", ha manifestado, declarando que "va a ser la mejor madre" al igual que Carlo Costanzia.