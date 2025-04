La tajante opinión de Carlos Herrera sobre la querella de Don Juan Carlos a Revilla: " Es un hombre a no tener en cuenta"

La querella de Don Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla es una de las noticias de la semana. El padre de Don Felipe VI ha decidido demandar al expresidente de Cantabria por derecho de honor. Tras conocerse este movimiento del Rey, las reacciones no se han hecho de esperar y Carlo Herrera no ha dudado en dar su tajante opinión sobre el asunto en "El programa de Ana Rosa".

Carlos Herrera sentencia a Miguel Ángel Revilla

"Creo que el Rey va a hablar a través de sus abogados, su abogada en este caso, que es la que va a interponer las demandas correspondientes", ha comenzado diciendo el periodista. "Aquí el debate se ha establecido es si era conveniente o no incluso para el propio Rey que se iniciara un proceso judicial de una resolución desconocida, o no se sabe a dónde va a llevar, podría dar mucho más protagonismo a Revilla", ha declarado Herrera sobre qué consecuencias puede tener para el expresidente cántabro.

"Revilla es un hombre acabado en lo político, y en lo que el prestigio personal que haya podido tener, que no goza de cotas estratosféricas. Es cierto que es un hombre a no tener en cuenta, y también es cierto que es un hombre que, gracias a este subidón de presencia en los medios, va a hacer caja con lo que últimamente le está haciendo taquilla, que es cobrar por insultar al Rey", ha sentenciado el comunicador, explicando que "por encima de ello prevalece el derecho a la defensa, el honor de cada uno, esa defensa que uno quiera ejercer incluso si uno ha sido jefe de Estado y si ha cometido errores de bulto, como es incuestionable que ha cometido Juan Carlos. Pero sí tiene derecho a defenderse de que alguien vaya por las televisiones llamándole delincuente cuando no hay sentencia alguna".

Revilla ve "mezquino" que el rey emérito le demande y se pregunta por qué él "y no Bárbara Rey o Corinna" Europa Press

Aún así, Herrera piensa que esta querella que va a llegar a nada y que ambas partes van a "llegar a algún tipo de acuerdo": "Yo creo que estando él en una situación de distancia física, la edad que tiene, ya le condiciona menos para las preocupaciones más inmediatas que podríamos tener cualquiera de nosotros. Eso hace que dé este paso y no le importe que se siga haciendo taquilla con eso, creo incluso que puede haber una cierta retracción". El periodista, además, cree que esta situación hará recapacitar a Revilla. "Durante unos cuantos días, Revilla aparecerá en los medios y dirá alguna tontuna y alguna barbaridad, pero yo creo que estas cosas, y la prueba es que a él le ha molestado mucho, ponen a la gente en su sitio", ha expresado Herrera.

Apoyo a Don Juan Carlos

El periodista apoya al Rey en esta querella y no es la primera vez que opina sobre esta histórica demanda esta semana. El 2 de abril, Herrera entró en también en "El programa de Ana Rosa" y declaró que Don Juan Carlos tenía derecho a "defenderse". "Cuando alguien te está insultando después de una sentencia, después de que la Fiscalía exculpara sus circunstancias -los delitos de los que era acusado-, llamándote delincuente y presume que lo va a hacer toda la vida", sentenció el presentador de COPE.