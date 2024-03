Julio José Iglesias, el hombre de las mil facetas: de empresario de calzado a estrella de la televisión

Cantante, modelo, estrella de la televisión y ahora, empresario de moda. A sus 51 años, Julio José Iglesias se encuentra en la flor de la vida y en uno de sus mejores momentos profesionales. Esta primavera se ha propuesto revolucionar el mundo del calzado con Suaji, su primera marca de sneakers "made in Spain" que acaba de aterrizar en el mercado y que promete dar mucho de qué hablar. La idea de este nuevo concepto de zapatillas surgió una tarde en Miami durante una conversación. "Decidimos, entre un grupo de amigos, hacer nuestra propia marca de zapatillas deportivas con nuestro estilo y con colores que nos gustan. Nos pusimos todos de acuerdo y hasta ahora", cuenta Julio José en exclusiva para LA RAZÓN sobre Suaji, uno de los proyectos más emocionantes y bonitos de su vida.

Bajo el eslogan "not supposed", estas zapatillas fabricadas en Elche están diseñadas para todo el mundo. "Engloba todo a todos. No diferenciamos a nadie, es universal", explica el artista, emocionado por el concepto. Tanto es así, que los diseños han cautivado a toda su familia y está convencido de que Isabel Preysler las lucirá próximamente. Para él, no hay mejor embajadora de Suaji que su madre, una de las mujeres más estilosas de nuestro país.

Dentro de esta primera temporada hay dos colecciones de sneakers, una de mujer y otra para hombre. En la masculina, Julio José se ha lanzado al mundo del diseño con el modelo Haight ST, creado acorde a sus gustos y necesidades, y que piensa lucir en todos sus conciertos y eventos sociales. "Es una zapatilla con un diseño más elegante, de color negro. Así puedo ponérmela encima de un escenario", desvela sobre su primera creación.

Julio José Iglesias presenta Suaji, su primera marca de sneakers Cortesía

El artista no puede disimular su cara de emoción y felicidad por todo lo que está viviendo a nivel profesional y sentimental. Además de Suaji, Julio José se ha convertido en la nueva estrella de RTVE. Como él mismo nos ha confesado, aunque su mayor pasión es estar encima de un escenario, le encanta el mundo del entretenimiento. "He hecho de todo. Me encanta lo que hago, me encanta mi vida, poder hacer cosas diferentes...", expresa. Primero, fue con Ana Boyer en "Bake Off: famosos al horno" y ahora, está grabando junto a su hermana Chábeli un programa de reformas e interiorismo para la cadena pública que en los próximos meses verá la luz, proyecto que le "encanta" por ser una persona muy manitas y por el que "está muy feliz". Incluso no descarta nuevos retos televisivos con más gente de su familia. "Me gustaría con cualquiera mientras sea algo que me guste y que me sienta cómodo. Me encanta hacer cosas con mi familia", revela a este periódico. En cuestión de meses, casi todo el clan Preysler se ha colado en la pequeña pantalla de los hogares españoles y el interés mediático por todos los integrantes de la familia no para de crecer. Sobre este asunto, el artista nos da la clave de este boom familiar: "Tenemos carisma y tendremos algo que a la gente le gusta. Es muy bonito que a la gente le guste lo que haces. Es maravilloso".

La irrupción de Julio José en la parrilla televisiva de nuestro país ha provocado que el cantante haya tenido que abandonar Miami de manera temporal hasta que finalicen sus compromisos profesionales. Allí, al otro lado del charco, le espera su perrita Luna y Ariadne Romero, la mujer que le ha robado el corazón. Quizá, próximamente, emprenda junto a la modelo su próximo proyecto vital: convertirse en padre por primera vez y formar una familia. "Estoy enamorado hasta las trancas. Me encantaría formar una familia, pero aún me siento muy joven. Tengo 51 solamente, soy un crío", confiesa, entre risas.

Por el momento, Julio José ansía poder descansar y desconectar unos días en Semana Santa. Es innegable que 2024 está siendo su año aunque éste acabe de empezar. "He grabado un disco, después "Bake Off: famosos al horno", ahora el programa de interiorismo, Suaji... Estoy reventando", declara. Aún así, a pesar del cansancio, el hijo de Isabel Preysler está muy agradecido por todas las oportunidades y retos profesionales que la vida le está brindando. Los años no pasan por el artista al tener siempre el alma llena. Como él mismo nos confiesa, este es el secreto de su eterna juventud: "Levantarme con una sonrisa todos los días y rodearme de gente maravillosa y buena".