Tejero cuenta cómo superó los abusos sexuales de los que fue víctima: "Es muy duro"

La confesión de Cayetana Guillén Cuervo no ha pasado inadvertida. La actriz, muy querida por sus compañeros de profesión, le han mostrado su apoyo, especialmente los que también han sufrido el mismo infierno. Fernando Tejero, que recientemente reconoció públicamente haber sufrido abusos, ha explicado cómo logró pasar página, aunque reconoce que "es muy duro".

El cordobés se vio obligado a ponerse en manos de profesionales que le dieron las herramientas para gestionar esa experiencia. "Mucha terapia, mucho psicólogo", ha confesado el protagonista de la serie "Aquí no hay quien viva".

El actor contó en el programa de radio "La ventana de la tele" de la SER un secreto que llevaba muchos años guardado en su memoria. "Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo. Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia... Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cuál era", dijo.

Una etapa que se complicó aún más dada la mala relación que mantenía con su padre, a quien ha culpado de ciertas actitudes en la actualidad. "Me llevaba muy mal con él, muy mal. Yo era muy querido por las clientas porque a mí me encantaba darles charla, cosa que mi padre detestaba porque lo que quería era que se vendiese muy rápido. Mi padre es el responsable de que yo esté medio tarado hoy", destacó entonces.