Tenemos las fotos de la romántica escapada de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís a Marbella

De momento, Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal se resisten a confirmar su relación de forma oficial. Sin embargo, no hay más que seguirles la pista para comprobar que el uno no se separa del otro y que atraviesan un momento mágico propio del comienzo de todo romance. A principios de marzo viajaban juntos a Roma, la ciudad del amor; y en abril se dejaron ver muy cómplices en la Feria de Sevilla, a ritmo de rumbas y entre rebujitos. Ahora, la feliz pareja se ha decantado por otro punto de Andalucía para su última y romántica escapada.

La diseñadora y el abogado han viajado hasta Marbella para disfrutar de las temperaturas propias del verano que ya se están midiendo en la capital de la Costa del Sol. De hecho, durante su comida en un restaurante, a la que también se unió un amigo en común, Vicky Martín Berrocal tuvo que desprenderse de su chaqueta y utilizar un abanico para combatir el calor.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís en Marbella Gtres

La pareja se decantó para esta rápida escapada por looks cómodos, sofisticados y similares, haciendo de la estación del AVE una improvisada pasarela de moda. Enrique Solís se decantó por un pantalón de vestir en tono crema, camisa blanca y americana azul marino sin abrochar. Por su parte, Vicky Martín Berrocal se decantó por el negro para su americana, aunque el resto del outfit era igual al de su acompañant, añadiendo también una gorra oscura para pasar desapercibida.

Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal lucen looks similares en su escapada a Marbella Gtres

Fue en febrero de esta año cuando se dio a conocer que Vicky Martín Berrocal ha rehecho su vida junto a Enrique Solís tras separarse de Joao Viegas, y aunque los dos son reacios a pronunciarse públicamente sobre su amorío, estas escapadas no dejan lugar a dudas sobre la dulce etapa por la que están pasando.

En cambio, la diseñadora sí aceptó sincerarse a finales de 2023 sobre las razones que la llevaron a separarse de su ex. La suya parecía una relación más que consolidada, pero sorprendieron a todo el mundo al conocerse su ruptura en 2022. Por lo visto, Martín Berrocal se sentía atrapada en la vida de lujo que el empresario luso le concedió: "Con él vivía en una jaula de oro y, aunque me gustaba el pájaro, me sentía encerrada. Yo necesito actividad, que me pasen cosas, aunque sean malas, a mi gente conmigo. Vivíamos en Portugal y en cuanto pasaba la frontera me bajaba la tensión".