Terelu Campos se moja sobre su relación con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras sus vacaciones con Mar Flores: "Tengo que reírme"

Terelu Campos ya se encuentra en Madrid tras su bolo con "Santa Lola" en San Pedro del Pinatar. Nada más aterrizar en Madrid después su viaje a República Dominicana, la periodista puso rumbo a la localidad murciana para retomar su gira teatral, a pesar de haber pillado un virus estomacal durante sus vacaciones.

Ya recuperada y con ganas de afrontar su nueva etapa televisiva en "Fiesta", Terelu Campos ha reaparecido en Madrid y se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press sobre las últimas informaciones relacionadas con el clan Campos, sacando las garras por su hija Alejandra y Carlo Costanzia.

Habla Terelu Campos

La hermana de Carmen Borrego ha sido la última en pronunciarse sobre las idílicas vacaciones de Alejandra y Carlo en Ibiza con Mar Flores. "Estoy contenta de que hayan disfrutado, todos nos merecemos unas vacaciones. A ver si nosotros podemos coincidir", ha expresado Terelu Campos.

Respecto a las últimas declaraciones sobre la buena relación de su hija con Mar Flores y su familia política, la presentadora también ha reivindicado su lugar: "Tengo que reírme. Se lleva muy bien con la familia de su pareja y no pasa nada. La pareja está encantada cuando está conmigo. Vamos, encantadísima. Es que es así, es que a lo mejor... Te lo digo de verdad, vamos. Pues es que lo que los tenéis que aclarar, efectivamente, sois vosotros. Conmigo les veis poco porque somos mas listos".

Defiende la privacidad de su nieto

Terelu también ha salido en defensa de Alejandra a raíz de ser fotografiada con su hijo en Ibiza, motivo por el que Mar Flores emitió un comunicado pidiendo privacidad para su familia y el menor, de apenas ocho meses. Justificando que su hija se pone "un poquito nerviosa" ante las cámaras es "cuando va con el bebé", la presentadora se ha posicionado al lado de la joven. "Hay que comprenderlo. Ella tampoco quiere que, aunque no se publique, pues que nadie tenga una fotografía de su hijo. Lo ha decidido. Y es un menor, ¿eh? No hay que olvidarlo. Es un menor. Oye, que yo he peleado mucho, ¿eh? No es suficiente con pixelarlo. Es que la ley dice que no puedes ni grabarlo. Por eso nos preocupamos. Eugenia Martínez de Irujo, Ana García Obregón y yo... Se luchó mucho una barbaridad", ha declarado Terelu.

Sobre su nueva etapa en "Fiesta", ha reconocido que no tendría ningún problema en entrevistar a su yerno, aunque considera que "no es un espacio como para eso, es otra historia, pero yo no tengo problema en entrevistar a nadie, ¿eh? Absolutamente a nadie". Al ser preguntada por un futuro reencuentro con Mar Flores, ha sido muy tajante: A"y, no hablo de nada, cariño. Nada más que de mí, de mi persona".