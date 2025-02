El agravio que dinamitó la relación de Isabel Pantoja y Agustín con David Rodríguez

La vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha dado un vuelco desde que su hija Alma ingresase en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Pero más aún después de que el centro médico decidiese activar un protocolo ante un posible delito de malos tratos que se está investigando. Así lo ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sumiendo a la pareja y a sus familias y amigos en una vorágine mediática, además de la judicial. Todas las miradas se han centrado en ellos, mientras se desvela qué sucedió el día en el que la pequeña acudió con unas lesiones que, según destacaban desde el hospital, no concordaban con la versión presentada por los padres el día de su ingreso. A la espera de que se conozca la resolución de este caso que mantiene a España en vilo, se trata de descubrir también cómo son las relaciones de sus miembros. Se ha hablado de una posible crisis entre los padres a raíz de esta problemática, pero también se habla del rechazo que tanto Isabel Pantoja como su hermano Agustín sienten hacia el fisioterapeuta cordobés.

No es la primera vez que se apunta a la misma dirección y se pone de relieve la animadversión que siente la tonadillera y su hermana hacia el novio de su sobrina. Algo que sería mutuo. Estos rumores comenzaron a surgir tras el periplo de la artista y su comitiva a Nueva York, donde sucedería algo que entorpeció el buen rollito y que sigue arrastrándose hasta estos días complicados. Así lo ha puesto de relieve una vez más el periodista Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’ en la mañana de este viernes, destacando que después de esa gira su vínculo se desgastó notablemente: “Lo que pasó en Estados Unidos fue tan llamativo… fueron ellos quienes decidieron romper la relación con el fisioterapeuta y casi con Anabel”.

“Se reencontraron en el hospital, en aquel momento fue todo cordial, frío pero cordial, pero con todo lo que ha sobrevenido no han hecho otra cosa que indicar que no es la única persona para tu prima”, le dice el colaborador a su compañera, Isa Pantoja, también presente en el plató del matinal de Telecinco: “Si David contara lo que pasó en Estados Unidos se caería España”, sentencia Joaquín Prat ante la certeza de que lo sucedido supondría una polémica mayúscula. Algo que también apuntaba María Patiño desde ‘Ni que fuéramos Shhh’, que tras escuchar todas las versiones no se quedó conforme y echó mano de lo publicado por aquellos tiempos para ver qué se decía. Algo le sigue descuadrando y le llama mucho la atención que se pusiese en entredicho la orientación sexual de David Rodríguez.

“Isa Pantoja dice que no cree que nadie quiere que se separen Anabel y David, porque se apunta que su madre no tiene buena relación con él. Eso paso porque pasó algo tan sumamente fuerte. Algo pasó gordo y yo me he puesto a mirar qué se dijo durante la gira, cuando se habló ya del tonteo de ambos. Aunque la influencer estaba con Yulen, quien dijo que quería ir a Nueva York a verla y ella dijo que no fuera. Ella estaba entretenida. Yo recuerdo y está publicado que cuando se empieza a rumorear que Anabel está vinculada con David, hay dos personas vinculadas al clan Pantoja, a su núcleo duro, que es no era posible. Decían que era imposible que él mantuviera una relación con una mujer. ¿Quién decía esto? Esto lo afirmó Antonio Rossi, Beatriz Cortázar y amigos de Isabel Pantoja madre. ¿Por qué decían o daban a entender que no le gusten las mujeres?”.

Kiko Matamoros también era conocedor de esta versión de la historia: “Los amigos cercanos de Anabel Pantoja nos reforzaban siempre esta teoría. Nos decían que ‘no había ni un hetero en la gira’”. Algo sucedió y expulsan a David Rodríguez de la gira, como así señala María Patiño: “Es entonces cuando echan a David e Isabel le dice ‘oye Anabel, te veo muy entretenida’. Hay algo que no me encaja, porque dijeron que él era gay. A ti Chelo, que tienes la clave, te han dicho que sí hay un distanciamiento”. Chelo García Cortés coge el testigo y asiente: “A mí sí me confirman que hay una mala relación con la familia de David. Me lo han confirmado. No están contentos por cómo Isabel Pantoja le ha tratado desde la gira. Con todo esto que ha pasado están además bastante molestos”.