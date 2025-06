Tremendo susto en El Rocío: Dulce Delapiedra, atendida por los servicios de emergencia a escasos metros de Isabel Pantoja

La romería hacia El Rocío ha comenzado esta semana y entre los miles de peregrinos que viajan hasta la aldea onubense se encuentran muchos rostros conocidos. Fran Rivera, Lourdes Montes y Tana Rivera son de los más fieles a esta tradición, a la que este año se ha sumado Victoria Federica de Marichalar. La hija de la Infanta Elena se ha estrenado en el camino homenajeando a su madre, luciendo el mismo vestido que ella llevó en su día.

Otra de las que no fallan a esta cita marcada a fuego en el calendario rociero es Isabel Pantoja, y ni siquiera en sus horas más bajas ha faltado a la romería. Este año no ha sido diferente, y la tonadillera ya ha sido vista en su casa de Almonte, una de las joyas de su patrimonio pero de la que, por desgracia, podría verse obligada a desprenderse muy pronto por culpa de sus deudas con Hacienda.

Dulce se desmaya en El Rocío en pleno directo

A escasos metros de ella se encontraba esta tarde Dulce Delapiedra, quien fuera niñera de sus hijos y una de sus mayores enemigas. Su relación terminó de la peor de las formas y, desde entonces, la cuidadora de Isa Pantoja y Kiko Rivera ha relatado en diferentes programas de televisión y revistas supuestas humillaciones y gestos poco agradables que la cantante habría tenido con ella durante sus años de servicio.

La reportera Marta Riesco, desplazada hasta El Rocío, ha dado con Dulce Delapiedra en pleno directo del programa “La familia de la tele”, y mientras estaba charlando con ella, la mujer se ha desvanecido. “Ha habido un momento que, no sé si será por el calor, no sé qué ha pasado pero se nos ha desplomado”, ha explicado la periodista.

Por lo visto, Delapiedra llevaba varios días sin dormir del todo bien, víctima del estrés y los nervios, pero ha sacado fuerzas para ir hasta El Rocío. De hecho, segundos antes de desmayarse, se encontraba muy entera. “Yo pensaba que estaba fingiendo porque hasta hace nada estaba bien, pero al segundo me he dado cuenta de que no estaba fingiendo. Lo hemos pasado un poco mal”, ha continuado narrando Marta Riesco.

Los servicios de emergencia han tenido que intervenir y atender a Delapiedra, que ha sido trasladada al interior de una de las casas de sus acompañantes para recomponerse en la intimidad.

Poco después, Marta Riesco ha señalado que Dulce Delapiedra presentaba unos valores médicos normales, por lo que los médicos piensan que su desmayo ha podido producirse por un ataque de ansiedad o de pánico. “Ahora mismo está dentro de la casa, llorando desconsoladamente”, ha manifestado la periodista.