Iker Casillas aclara con quién está de sus tres o cuatro “amigas íntimas”

Si este lunes adjudicaban a Iker Casillas dos supuestos nuevo amores, este martes se le suma un tercero. La lista es amplia y aunque él no siempre se entretiene desmintiendo, parece que tampoco es que le quede mucho tiempo libre. Está muy bien acompañado. Al menos eso es lo que señalan desde ‘TardeAR’, que están fascinados con el poder de conquista del futbolista. Desde que rompiese su matrimonio con Sara Carbonerono se le ha conocido novia oficial, aunque son muchas las que han ostentado el puesto y las que han disfrutado a su lado para tener tal distinción. Pero parece que la competencia viene pisando fuerte.

Desde el programa de Telecinco aseguran que el jugador se está dejando querer este verano por tres mujeres distintas. Este lunes ya se habló de las vacaciones en Colombia del madrileño, en las que ha dado rienda suelta a la pasión. Se hablaban también de otros destinos vacacionales por los que ha pasado estas semanas, también muy bien acompañado. Pero las cuentas no salen y aparecen en escena dos féminas como copilotos de viaje. Ahora una tercera. “Iker está bien ocupado veraneando con un puñado de amigas”. Gloria Camila incluso sumaba otra más a la lista, una conocida con la que ha estado quedando este tiempo.

Iker Casillas, “felices los cuatro”

Haciendo honor a la popular canción de Maluma, desde ‘TardeAR’ le cantan el “Felices los cuatro”. Aunque en realidad han perdido la cuenta. Ahora suman un nuevo nombre a la lista, el de Juliana Pantoja, denominada ahora como “la explosiva Pantoja de Colombia”. Muestran imágenes de la pareja jugando en la playa, dándose un chapuzón y posando las manos donde tan solo los muy íntimos pueden acceder con confianza. Y es que la joven psicóloga no sería una desconocida para él, pues las pistas apuntan a que hace tres años ya estuvieron juntos en el mismo resort colombiano compartiendo los placeres de la vida.

“Yo en la lista de Iker ya me he perdido”, confiesa Leticia Requejo, quien aportó al listado un nombre este lunes. Lo mismo que el paparazzi Sergio Garrido y lo mismo que Gloria Camila con su “conocida”. Ahí iban tres, ahora cuatro. “Yo ayer hablaba de una chica española. A esta chica le vamos a llamar ‘E’. Con ‘E’ lleva hablando desde el mes de febrero y son varios los viajes que han hecho. Mi sorpresa es que ‘E’ me escribe esta mañana y me dice ‘sé que hablas de mí’ y mira que tampoco dimos tantos datos. Se ha dado por aludida ella misma, una cosa que me ha fascinado”, narra la colaboradora su conversación con una de las amigas del futbolista.

Iker Casillas Gtres

“La información no me la niega, de hecho, me dice que alucina que tenga tantos datos y tanta información. ‘¿Te la ha pasado Iker Casillas?’. No es así, pero no se desvelan las fuentes”, asegura la periodista. Es ahí cuando a ‘E’ le entran las dudas y quiere parar la conversación por miedo a meter la pata y dice que lo consultaría con el jugador. Una prueba de que siguen en contacto. Le traslada que el propio Iker Casillas quiere hablar con ella: “Y me dice que, por supuesto, está muy enfadado por todo lo que está saliendo, porque al final no le gusta ser noticia por esto. Ya lo siento, chico, es lo que hay que te lo pases tan bien. Que está soltero, que él puede hacer lo que le dé la gana”.

Iker Casillas siguió hablando con la colaboradora para meter y sacar nombres de su lista de conquistas: “Me desmiente que tenga algo con la Pantoja de Colombia. De la única chica de la que me ha hablado. Cuando yo le he preguntado por ‘E’ no me ha desmentido”. Aclarado esto, el futbolista dejó en su conversación una frase que a Requejo le parece mítica. La lee: “Sí me voy de viaje, como cualquier persona. Pero claro, me iré con amigos y amigas, porque lo que no voy a hacer es irme con cuatro mapaches y seis koalas”. En plató aplauden su respuesta.