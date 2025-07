Anabel Pantoja reaparece con el brazo escayolado tras sufrir una aparatosa caída: "Se me salió el codo literal"

Anabel Pantoja ha recibido el peor regalo posible por su 39 cumpleaños. Menos de una semana después de soplar las velas, la influencer ha reaparecido en Instagram tras su viaje a la Casa In junto a otros creadores de contenido con el brazo escayolado.

Actualiza su estado de salud

Siempre con el humor que le caracteriza, ha desvelado que ha sufrido una aparatosa caída. "El viernes, sufrí una caída asquerosa, donde me lastimé y jodí bien… se me dobló el pie y se me salió el codo literal", comienza diciendo en su última publicación. "Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación pero tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola", continúa Anabel, agradeciendo a todos los que la ayudaron en su peor momento.

"Todos saben quienes son y solo puedo daros las gracias por no soltarme desde entonces. Os quiero. Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante", finaliza en el post junto a un vídeo en el que ha dedicado "a las personas que me desearon el mal": "Aquí sigo sobreviviendo a todos los golpes". La publicación se ha llenado de mensajes de cariño hacia Anabel Pantoja tras su caída deseándole una pronta recuperación.

Los 39 de Anabel

La influencer cumplió el 15 de julio 39 años, soplando por primera vez las velas como madre junto a su hija Alma, nacida en noviembre de 2024. Tras su cumpleaños, Anabel puso rumbo a la Casa In, uno de los eventos más esperados por las influencers del verano. Allí, la sobrina de la tonadillera y su bebé disfrutaron de unos días de desconexión y diversión con amigos. Anabel regresa a casa con el brazo escayolado, pero tomándoselo con una sonrisa y con mucho humor.