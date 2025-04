Última hora: Raphael explica en primera persona cómo está y cuándo vuelve a los escenarios

La evolución de Raphael es un tema que mantiene a todos en vilo. Las últimas informaciones detallan que su lucha contra el linfoma cerebral sigue su curso y están cumpliéndose las etapas según lo previsto y sin sobresaltos. Es más, se ceba cada vez más su posible regreso a los escenarios para este mismo verano en Marbella, tras confirmarse su presencia en el Festival Starlite. Mucho se jalea sobre su buena evolución, pronta recuperación y ansiada vuelta. Sin embargo, más allá de imágenes legajas, no se le había podido ver. Hasta ahora.

El cantante no solo se ha puesto frente a las cámaras, sino que también ha hablado en exclusiva con los compañeros de ‘TardeAR’. El programa de Telecinco ha tenido ocasión de charlar brevemente con el artista y conocer en primera persona cómo está llevando sus cuestiones de salud. Se alegran de tener buenas noticias y de haberle visto con muy buen aspecto físico, más recuperado y hablando sin problema alguno. También sin mascarilla, que había sido su complemento fiel durante estas semanas.

Raphael y Natalia Figueroa en una imagen de archivo Gtres

Raphael explica en primera persona cómo está

Saliendo de un portal, Raphael se ha topado de frente con los compañeros de la prensa. Desde el programa presentador por Frank Blanco y Verónica Dulanto le preguntan cómo se encuentra, a lo que él sentencia animado y con una amplia sonrisa que “muy bien”. Desde el programa reconocen que le ven muy recuperado y sonriente, de ahí que se animasen a hacerle más preguntas y despejar algunas dudas sobre su rumoreado regreso a los escenarios.

El reportero de ‘TardeAR’ le confiesa las ganas que tiene de verle de nuevo en acción, algo que el propio artista comparte: “Y yo”. Ante este deseo, la pregunta sobre cuándo tiene previsto volver a cantar frente al público viene de seguido, a lo que Raphael no sabe qué responder: “Todavía no lo sabemos”. Ante la réplica de que aún hay fechas abiertas para sus conciertos y que se habla mucho de su primera toma de contacto con sus fans en Marbella, él se muestra tajante en que “no lo sé todavía”. Y es que las prisas no son buenas compañeras de viaje y en este proceso contra el cáncer prefiere centrarse en su salud y dejar la música aparcada por un momento, hasta que pueda regresar triunfal como siempre será su deseo.