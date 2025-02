La verdadera fortuna de Christina Rapado: un chalé de medio millón en Boadilla y una casa victoriana en Londres

Lleva años ligada a la farándula, pero de un tiempo a esta parte intenta labrarse un camino como actriz y cantante. No le va mal, teniendo en cuenta el éxito cosechado con “Sole”, un corto protagonizado por Christina Rapado que se hizo con el Premio del Público en la 33.ª edición del Festival de Cine de Madrid-PNR.

La artista deja atrás sus años de polemista, años que, tal y como ella misma reconoce, fueron muy fructíferos a nivel de negocio. “Llevo trabajando en este país desde 1996 que empecé. He hecho ocho portadas de ‘Interviú’, diez de ‘Primera Línea’, me he desnudado, me he pelado y me he morreado con todo el mundo. Si con todo lo que he trabajo y con todos mis escándalos tuviera que estar viviendo en un piso de alquiler, pues apaga y vámonos”, cuenta Rapado en el programa “Tony Rovira y tú”.

Lo cierto es que a lo largo de estos años, la actriz ha podido cosechar un importante patrimonio económico, especialmente en el terreno inmobiliario. Christina cuenta con un imponente chalé adosado en Boadilla del Monte valorado en poco más de medio millón de euros, una cifra considerable pero alejada del millón que otros medios estimaban.

Además, Rapado es propietaria de un pequeño apartamento en Torrevieja que utiliza para veranear o disfrutar de la cercanía al mar cuando necesita un respiro. Un inmueble discreto y poco ostentoso valorado entre 90.000 y 100.000 euros.

La cantante y actriz Christina Rapado Cortesía

Pero la joya de la corona de este patrimonio inmobiliario se encuentra fuera de España, más concretamente, en Londres, una de las ciudades europeas con el precio de suelo más elevado. Allí cuenta con una casa victoriana que le quedó tras el reparto de su divorcio de su segundo marido, Adam, con el que compartió cinco años de matrimonio. La vivienda está valorada en 800.000 euros, sumando un montante de más de dos millones de euros entre estas tres propiedades.

Rapado reconoce que los hombres que se casan con ella han de saber que “soy una mujer que hay que mantenerla, como los coches de diseño. Una mujer que solamente da gastos y, a ciertas horas, problemas”.