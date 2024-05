Violeta Mangriñán: "Nunca he dicho que Fabio sea mal padre"

Hay que ver cuánto puede cambiar la vida en solo cuestión de un año. Por más encarrilada que pueda parecer, una inocente decisión es capaz de desbaratar los planes futuros y abrir caminos que parecían descartados. Que se lo digan a Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, que en la pasada edición de la Gala People In Red comentaron ante este periódico sus reticencias a la hora de dar una hermanita a Gala, la pequeña a la que dieron la bienvenida en 2022, pero pocas semanas después anunciaron que la influencer estaba embarazada de nuevo.

"El año pasado te dije que ni de puta coña iba a tener más hijos, pero lo concebimos aquí esa misma noche", dice Magriñán a LA RAZÓN, 12 meses después en el mismo sitio: la People In Red. Para evitar otro arranque de pasión que pueda suponer un nuevo embarazo, la influencer ha tomado las precauciones necesarias esta nueva edición de la gala: "Por eso este año he venido con mi hermana y sin Fabio, por si acaso, porque ya no queremos más".

Violeta Mangriñán en la Gala People In Red de 2024 Gtres

Ahora les toca acostumbrarse a esta nueva realidad tras el nacimiento de Gia, aunque con la experiencia previa que les ha dado el primer año de vida de Gala. "Lo llevamos bien. Los primeros meses, cuando llega un bebé a casa, siempre es un poco locura y estamos como en un túnel, pero bien. Estamos sobreviviendo", expone la creadora de contenido.

Como muchos otros padres que trabajan, Mangriñán reconoce que ella y Fabio necesitan ayuda extra para poder cuidar de las niñas cuando sus apretadas agendas no se lo permiten, y lamenta que a ella se le machaca mucho más que su pareja cuando no puede hacerse cargo de sus hijos por razones laborales.

"Contamos con ayuda, tirando de las abuelas. A la sociedad le cuesta avanzar y estamos todavía muy atrás en algunas cosas. A los hombres no se les juzga tanto como a las mujeres en ciertos aspectos. Por ejemplo, antes la mujer no podía hacer viajes o trabajar, se tenía que quedar en casa cuidando de los niños. Ahora trabajamos igual que los hombres o más, pero eso todavía no está aceptado por parte de la sociedad, y si no quieres dejar de lado tu vida profesional teniendo hijos, muchas veces tienes que tirar de los abuelos. Tengo la suerte de tener una suegra maravillosa que nos apoya, igual que mi hermana", celebra.

Sobre el papel que su pareja toma en el cuidado de las niñas, que a veces ha sido cuestionado por sus declaraciones en redes sociales, la influencer matiza y recalca que "Fabio no es un mal padre y eso no lo he dicho en mi vida. Me repatea que la gente que pide naturalidad en redes porque nos acusan de vender una vida perfecta o de idealizar las relaciones y que luego critica cuando digo las cosas como son. Yo digo lo bueno y lo malo, y lo único que he dicho de Fabio es que no se despierta por la noche cuando las niñas lloran, y de hecho sigue sin despertarse…".

De hecho, Mangriñán señala con una sonrisa que "estamos cada vez mejor" y recuerda que ha aprendido mucho de Fabio como padre, igual que él de ella como madre: "Nadie nace con un manual de instrucciones y aprendemos cada día a ser mejores padres".

Sobre una posible boda, Violeta Mangriñán dice que aún está esperando a que Fabio le pida matrimonio, porque aunque las mujeres también pueden arrodillarse en el siglo XXI, "sí me gusta ser fiel a algunas tradiciones". Quién sabe si dentro de unas semanas sorprenden anunciando su compromiso, porque como ella misma recuerda, hasta lo más impensable puede pasar tras una Gala People In Red: "Casarme tampoco es una cosa que me haga especial ilusión, pero bueno, tampoco me hacía tener hijos y ahora tengo dos".