Vuelve Sabrina, la sex symbol de "Boys, boys, boys"

Sabrina Salerno se ha confirmado como una de las grandes apuestas de «Baila como puedas», el talent que estrena Televisión Española en el que diversas celebrities tendrán que ayudar a competir a bailarines profesionales para hacerse con un premio de 50.000 euros. La cantante es una de las que ha aceptado este reto y la que más asombro causó entre los asistentes a la rueda de prensa de presentación del formato el pasado 13 de febrero. Aunque tiene 55 años, algo que ni oculta ni tiene porqué, la italiana podría pasar por alguien veinte años menor sin atisbo de duda, y no solo por su aspecto físico, también por la vitalidad que desprende.

Sabrina es una gran estrella italiana que también ha tenido grandes momentos en España, pero probablemente haya quien, a pesar de todos estos datos, todavía no caiga en quién es esta concursante. Por ello, empecemos por el principio. Sabrina logró la fama a finales de los 80 con su canción «Boys», que marcó el inicio de su carrera, pues le llevó a lograr el éxito internacional. De hecho, llegó incluso a Asia y América. Sumando algunos trabajos posteriores, llegó a vender diez millones de copias en todo el mundo.

En España se la recuerda especialmente porque en 1987, durante la gala de Nochevieja de TVE, se le salió un pecho del escote de una camiseta lencera que llevaba durante su actuación, llegando a eclipsar al propio Camarón de la Isla. Tenía 19 años y en aquel entonces supuso todo un revuelo, se comentó en todos los programas y salió en todas las revistas, provocando que quien aún no la conocía le pusiera cara. A día de hoy ella ha dejado claro que, aunque aquello es algo superado, no le pareció justo que ocurriera, puesto que la gala era grabada y podría no haberse emitido ese plano, ya que nadie le preguntó si podían hacerlo. No solo lo hicieron, sino que la imagen de aquel pecho que tomó vida propia fuera de la tele fue repetida infinidad de veces, para disgusto de las feministas de la época.

Rumores sobre la teta

Desde entonces, se ha comentado en innumerables ocasiones que su pecho era operado. Ella siempre dijo que no y nunca se la creyó del todo, o siempre se puso en duda. El pasado mes de mayo quiso retomar este tema que calificó como «una fake news que me persigue desde hace 30 años», mostrando un informe médico donde queda claro que no se ha operado del pecho. Algo que, de haberlo hecho, a nadie debería importar, pero ella sintió la necesidad de confirmarlo y se quedó tranquila aportando las pruebas que lo raticaban.

Desde los 80 se la consideró una sex symbol y viajó por todo el mundo, llegando a llenar estadios para 50.000 personas durante tres días consecutivos. Además de la música, trabajó en televisión, en diferentes programas, e incluso hizo sus pinitos como actriz y ha llevado a cabo proyectos como productora. Hoy en día sigue en activo. Sus redes sociales están a pleno rendimiento y allí habla acerca de su día a día, muestra sus entrenamientos o sus bailes de pole dance para mantenerse en forma.

Ya no con la misma frecuencia, ni obviamente con el mismo éxito, pero Sabrina en los últimos años también ha seguido cantando y estrenando canciones, incluso ha venido a España para participar en festivales de música de los años 80. Pero eso no es todo, ha trabajado también en el sector de la hostelería, pues su marido, Enrico Monti, de 56 años, es un gran empresario, y ella es su mano derecha. Llevan juntos desde 1994 y en 2006 tuvieron a Luca, su único hijo.

El joven, de 18 años, viajó a España hace unas semanas para disfrutar con su madre del único día libre que tiene en «Baila como puedas», el domingo, porque debido a las grabaciones lleva ya más de un mes instalada en España. Ella a lo largo de su vida ha viajado mucho, pero nunca había estado tanto tiempo separada de su familia, y esa es la parte que más le está costando. Su ventaja es que es una de las que más acostumbrada está al baile, pues es evidente que es una mujer deportista a la que el ritmo frenético del programa y las exigencias de su compañero bailarín no le van a costar demasiado. No obstante, ha confesado que es complicada la presión de saber que, si ella no lo hace bien, quién pierde es su pareja.

No dejará que el idioma sea un problema

Hay que admitir que Sabrina ha sabido aprovechar el éxito para mantenerse en la industria musical. Su gran hándicap en esta nueva etapa en España es el idioma, porque, aunque habla bastante español, dice que no tiene suficiente soltura y no siempre lo entiende. Se ríe con sus compañeros porque en muchas ocasiones comprende justo lo contrario de lo que están intentando decirle. Pero es una mujer fuerte que tiene claro que eso es algo temporal y que, si salieran más proyectos en España, algo que le gustaría mucho, se pondría las pilas para hablar y entender todo.