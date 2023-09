La XAL renueva el contrato a la esposa de Puigdemont en plena negociación de la investidura de Sánchez

Marcela Topor, esposa del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, seguirá cobrando 6.000 euros al mes por dirigir y presentar el programa The Weekly Mag en la Xarxa Audiovisual Local (XAL). El anuncio de la reanudación del programa, como ya adelantó LA RAZÓN y que se emite desde abril de 2018, no ha sido realizado ni por la XAL ni por la propia presentadora pero el equipo que lo produce ya está trabajando en él. El primer programa de la pasada temporada se emitió el 24 de septiembre. The Weekly Mag se emite los sábados.

Toporentró en la Xarxa Audiovisual Local de la mano del PDeCAT cuando este partido gobernaba la Diputación de Barcelona, corporación de la que depende este organismo. El consejero delegado de la XAL era, en ese momento, Francesc Pena, quien le ofreció a la esposa de Puigdemont un contrato por el que cobraría 6.000 euros cada mes por hacer The Weekly Mag, incluidos los meses de verano en los que no se emitía. Un sueldo que hasta entonces nadie en la XAL había cobrado.

Tras las elecciones del 2023, los socialistas siguen presidiendo la corporación provincial barcelonesa. La alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, fue elegida presidenta con los votos del PSC, los comunes, dos alcaldes críticos de JxCat y el de Tot per Terrassa. ERC ha acabado incorporándose al gobierno de la Diputación del que ha quedado fuera el partido de Puigdemont. Esto hacía pensar que The Weekly Mag tenía un futuro complicado en la XAL, pero la necesidad de los votos de los siete diputados de JxCat para que Sánchez sea investido presidente del gobierno hace impensable ahora que los socialistas suspendan el programa o rebajen el sueldo de la esposa de Puigdemont, según publica hoy El Triangle.