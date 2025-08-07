Rosa Benito, devastada por la muerte de su amiga: "Nunca serás olvidada"

Momentos complicados los que atraviesa Rosa Benito. La cuñada de Rocío Jurado acaba de lamentar la muerte de una muy buena amiga, un duro bache que la ha sumido en una profunda pena.

“Hasta siempre, amiga. Nunca serás olvidada y vivirás en mí”, comienza diciendo Benito, que se resiste a la idea de dejar marchar a su colega. “Te quiero, y no voy a hablar en pasado porque siempre te querré. Qué injusta es la vida a veces. Descansa en paz”, concluye afligida.

Quizás por respeto a la intimidad de su amiga fallecida y su familia, Rosa Benito no ha compartido detalles sobre su identidad, pero a juzgar por las palabras que le ha dedicado, parece que entre ellas existía un profundo vínculo.

El disgusto ha pillado a Rosa Benito en plenas vacaciones de verano, justo después de haber disfrutado de unos días de descanso y relax por el norte.

La tragedia, además, llega en medio de un terremoto mediático. La reaparición de Raquel Moragues, la mujer que hace más de una década fue vista en el ático de Chipiona junto a Amador Mohedano, ha vuelto a llevar el nombre de Rosa Benito a los titulares, ligado a calificativos como “sinvergüenza”.

“Ambos son igual de temibles y calculadores”, sentenció Moragues ante las cámaras de la agencia Europa Press, en alusión a Rosa Benito y Amador Mohedano. Especialmente dura se muestra con la tertuliana, a la que acusa de haber “hecho caja” vendiendo su divorcio en exclusivas a revistas y platós de televisión. Asegura que, en su momento, fue ella la gran beneficiada del escándalo: “Reconoció públicamente que necesitaba el dinero y no dudó en beneficiarse del escándalo”.

Raquel Moragues rompe su silencio: "Rosa Benito y Amador Mohedano son unos sinvergüenzas, el uno tal para cual" Europa Press

Tampoco muestra demasiada empatía respecto al reciente problema de salud de Amador Mohedano, aunque sí le desea una pronta recuperación. Eso sí, matiza: “Que una persona atraviese una dolencia crónica no le exime de su pasado; el carácter no cambia por la enfermedad. Si fue cruel, lo sigue siendo”.

La propia Moragues lamenta haber sido considerada en su momento “la mala de la película” a raíz de las informaciones que sugerían que filtraba datos a la prensa o que había organizado montajes para seguir en el foco. “Si hubiera pactado algo, lo habría admitido. No es delito ni pecado, pero no es cierto”, se defiende.

Una inesperada entrada en escena que pilla a Rosa Benito en su momento más delicado, aunque lo único que ahora tiene en mente es la memoria de su amiga. No tiene tiempo -ni fuerzas- para tonterías.