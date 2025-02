Filtran las fotos de Terelu Campos con un hombre que habían sido ‘censuradas’

Parece que está de moda eso de abrir los cajones que llevan muchos años cerrados a cal y canto. Esos en los que se guardaban fotografías que, por una u otra cuestión, se mantuvieron blindados para que su contenido no fuese de dominio público. Así ha pasado hace unos días con unas fotografías de Isabel Preysler junto a sus hijos, pero también este viernes ha corrido la misma suerte Terelu Campos. Eso sí, la presentadora no estará tan contenta con ver esas instantáneas que consiguió que permaneciesen en un discreto segundo plano. Esas en las que no está sola, sino muy bien acompañada por un misterioso hombre identificado como un posible "novio".

Son muchos los famosos que han logrado frenar la publicación de material sensible. Se llegan a acuerdos con revistas y programas de televisión para que el contenido que no desean que se muestre sea destruido o, lo más común, oculto al mundo, pero a buen recaudo. Desde ‘Espejo Público’ han comenzado a abrir esos cajones, donde se han encontrado ahora con fotografías de Terelu Campos en las que comparte escena con un misterioso hombre. Podría ser casualidad que fijen en ella su atención, aunque lo cierto es que desde hace unos meses el programa de Antena 3 no ha atesorado buena relación con la protagonista, con sonados encontronazos especialmente con la que fuese su compañera en ‘Sálvame’, Gema López.

El look de Terelu Campos. Gtres

Sea como fuere, las fotografías que captó en su día Raúl García, paparazzi que colabora con ‘Espejo Público’, acaban de ver la luz muchos años después. Instantáneas en las que la madre de Alejandra Rubio aparece en el interior de un coche acompañado de un hombre cuya identidad se desconoce. No es un personaje popular, pero aun así llamó la atención del cámara y ahora también del programa que ha decidido desempolvar el carrete para mostrar su contenido: “Son unas fotos que ya tienen unos añitos, de cuando Terelu Campos salía bastante. Ahora no sale tanto. Yo le hacía guardia y Terelu día sí, día no, salía de cena. Sabía la hora a la que entraba, pero no sabía la hora a la que salía. Esa foto se hizo porque me dieron la información de que ella estaba con una persona en un restaurante comiendo”, detalla el profesional de la fotografía que logró ‘cazarla’ con su acompañante.

Desde el programa se siguen desgranando los detalles: “En torno a las cinco o seis horas de cena salió por fin, acompañada de una persona del brazo. Le pusieron un taxi en la puerta. Ella entró dentro”. Como cabría esperar, para dejar buena constancia de sus movimientos y ver qué se traía con ese hombre que le hacía buena compañía en el restaurante y en el vehículo, le siguieron los pasos. Los protagonistas no quisieron ser diana de los flashes, de ahí que tratasen de ocultarse del objetivo del paparazzi y tratase de cubrir su rostro como pudiesen. No tuvieron demasiado éxito en esta tarea: “Teníamos que sacar a Terelu con un novio. Ella había roto hacía poco con su pareja”.

Terelu Campos y su acompañante Espejo Público

Estas fotos hubiesen sido todo un escándalo en su momento, pues demostraría que la hermana de Carmen Borrego estaría rehaciendo su vida. Sin embargo, nunca vieron la luz y nada más se supo de ellas: “Las fotos se compraron, pero no se publicaron. Hay muchas veces que la revista compra el material y no les encaja y no lo publican”. Otras veces, sin embargo, se compran y son paralizadas por el personaje que, a cambio, realiza entrevistas exclusivas o una sesión de fotos en las que salgan mejor parados o en circunstancias menos polémicas. No se sabe qué caso fue el de Terelu Campos y su amigo.