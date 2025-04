Ana María Aldón vende su mansión y se muda con Eladio

A Ana María Aldón le pasó algo parecido a Rosa Benito tras regresar de ‘Supervivientes’. El reality fue un punto de inflexión en sus matrimonios, tanto que terminó rompiéndolo. La que fuese frutera para después probar suerte como diseñadora se separaba de José Ortega Cano. Lo hacía en buenos términos, algo tensos, pero procurando en todo momento hacer las cosas lo mejor posible para proteger a su hijo José María. Lo han cumplido.

Meses más tarde saltaba la noticia de que la también colaboradora de televisión había encontrado de nuevo el amor y que el afortunado se llamaba Eladio. Desde entonces ha tenido una vida de lo más discreta, con apariciones esporádicas en los platós para poner al día o comentar realities. Entre las píldoras que ha soltado están sus planes de boda, así como los avances de la casa que estaba poniendo a punto en Guadalajara. Ahora todo ha cambiado.

Ana María Aldón hace negocio con la venta de su casa

La exmujer de José Ortega Cano ha entendido necesario compartir el mismo techo con Eladio. Cree que es lo mejor ahora que le ha entregado un anillo de compromiso y le ha dicho que sí. Incluso hay quien piensa que ya son marido y mujer a la sombra y que no han querido anunciar este paso al mundo por si acaso quieren hacerlo más adelante a lo grande. Sea como fuere, ahora podrán establecer aún más fuertemente las bases de su relación, pues se mudan a vivir juntos, tal y como adelanta la revista ‘Semana’.

El beso de Ana María Aldón y Eladio en "GH Dúo" Telecinco

La exmujer del torero ha puesto a la venta su chalé de Guadalajara para así poder mudarse con su amado. Ha sido una decisión muy meditada, pues aquí había emplazado su nueva vida después de su difícil divorcio. En El Casar, a 55 kilómetros de Madrid, quería comenzar de cero y de forma más discreta. Adquirió la vivienda por 250.000 euros en el año 2022 y ahora, tres años más tarde, quiere venderla por 312.000 euros, como así apuntan desde la citada revista. Le podría sacar un buen pellizco al chalé de cuatro plantas, rodeado de zonas ajardinadas, piscina o zonas recreativas.

A pesar de que aún no ha encontrado comprador para su casa, Ana María Aldón ya ha iniciado la mudanza y está sacando los muebles y enseres. Le corre prisa comenzar su nueva vida compartiendo techo con Eladio. Se mudan a una casa aún más lujosa y exclusiva, en la zona norte de la capital, por el que pagarán 2.500 euros al mes. Y, como facilidad extra, se encuentra próxima al colegio de su hijo, lo que le ayudará a las gestiones del día a día. Todo son ventajas según destacan en la revista, que adelanta su portada para dar a conocer la buena nueva que se trae entre manos la ex de Ortega Cano.

Parece que a Ana María Aldón le van bien las cosas y eso que los rumores de crisis económica le pisaban los talones. Al ver reducida su presencia en televisión, se creía que facturaba menos. Quizá sí, pero su faceta como diseñadora y la apertura de su tienda le está dando sus alegrías: “No tengo un gran imperio, pero a mí no me falta lo mío. He sido bastante independiente económicamente y soy una persona que lo que he ido trabajando no lo he ido tirando”. No es de mucho gastar y ha sabido ahorrar cuando las cosas le iban muy bien: “Tampoco he sido de grandes viajes, de grandes lujos. Yo pago mi hipoteca como todo el mundo y estoy al corriente de todos los pagos”, prometía al hablarse de su supuesta crisis. Ahora que venderá su casa y se muda con Eladio, a 2.500 euros al mes, confirma que no le va nada mal las cosas.