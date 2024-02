Inuñez: "No hago vestidos fáciles, porque mi clienta quiere una cosa especial y única"

Me acerco hasta el vestuario número 8 del backstage de Ifema para charlar un rato con Isabel Nuñez, la creativa que hay detrás de la firma Inuñez, todo un referente en moda nupcial y de invitada. Al entrar, me invade una explosión de color. "Claro, es que nosotros hacemos la colección verano, y contrasta mucho cuando sales del invierno, con todo negro y oscuro", me dice con una amplia sonrisa. Razón no le falta. Mientras el resto de diseñadores presentan sus propuestas de cara al otoño-invierno, ella navega a contracorriente porque tiene muy claro qué reclaman sus clientas: "Lo que nos funciona son las prendas de fiesta, eventos, bodas… Sacar una colección de invierno con abrigos no es lo nuestro, nuestra clientela no pide eso".

El color, tal y como explica Nuñez, es el hilo conductor de su nueva colección, una serie de prendas "superalegres y divertidas" que está pensada "para todo tipo de mujeres en cuanto a las siluetas, porque hay una amplia variedad de patrones y siluetas". Predominan el rosa y el naranja, los mismos que pintan el cielo al anochecer, la fuente de inspiración de la modista: "Es una metáfora de una reflexión interior sobre qué disfrutamos más, si el placer en sí o el camino hacia al placer, lo que imaginamos acerca de cómo será. Planteamos este escenario del anochecer junto a la ilusión de lo que vendrá en el futuro, como esa ilusión que tenemos en las noches previas a días importantes. De hecho, yo creo que disfruto más ese momentito, porque la imaginación es tan infinita, que uno dimensiona los placeres más que cuando los vive".

El naranja es uno de los colores predominantes en la colección de Inuñez Gtres

Ese mundo mágico de la noche y el sueño se respira también en su desfile, cuya puesta en escena corre a cuenta de Elena Suárez, una artista del diseño floral. "Cuando uno hace una presentación de este calibre, es importante empaparse de toda esa inspiración, y nosotros hemos querido recrear en la pasarela un anochecer ensoñador. Creo que lo hemos conseguido", asegura una orgullosa Nuñez.

Mimo y cariño

A lo largo de nuestra conversación, me enseña con esmero los acabados de las prendas y recalca que todos los bordados se han hecho a mano. No puedo evitar fijarme en el escritorio repleto de complementos, una remesa de accesorios nacida de la colaboración con otras firmas. "Los zapatos son de Salo Madrid, los pendientes de Aca Cerezo y los bolsos de Saonara Brand. Todo ha sido diseñado y creado en exclusiva para nuestra firma".

Los cinturones son de piel y la pedrería está cosida a mano, una a una Gtres

En todas sus creaciones se aprecia el cuidado al más mínimo detalle, un mimo que se puede permitir gracias a su concepto de venta, el see now, buy now: "Por nuestra clientela, es la fórmula de negocio que mejor nos funciona y la más lógica. Con el tema de redes sociales, me di cuenta de que la gente quiere lo que ve. Nosotros no hacemos producciones grandes y no fabricamos a un año vista, eso solo tiene sentido para firmas que tienen que llenar tiendas enteras. Nosotros tenemos varios puntos de venta, pero las boutiques nos compran de forma atemporal, en función de las necesidades que tengan. A lo mejor me piden un vestido que desfiló hace tres años…".

Predominan los lisos, y los estampados son bordados a mano Gtres

De hecho, la atemporalidad es una de las propiedades de todas sus colecciones, y uno de sus principales distintivos como marca: "Yo diseño totalmente atemporal porque no soy seguidora de tendencias, al menos a la hora de diseñar. Pienso más en que, si yo me vistiese en un momento especial, me gustaría sentirme especial y diferente, y yo creo que ser empoderada es proyectar eso, la autenticidad de uno mismo".

Inuñez presenta propuestas para las invitadas más arriesgadas, como pieles o vinilos Gtres

Esa necesidad de ser única se aprecia en algunas propuestas arriesgadas, pieles, vinilos y botas altas que no suelen ser habituales en las invitadas más convencionales. "Mi clienta es una mujer diferente. Yo siempre digo que no hago vestidos fáciles, porque mi clienta no va a buscar un básico, sino que le apetece una cosa especial y única. Hemos trabajado también con vestidos que son muy arreglados por el corte, pero que sin embargo son de lino, un tejido no tan asociado a eventos", me indica, aunque también recalca que el resultado final no es tan arriesgado como parece: "Hemos tocado de todo, y, cuando ves el look montado, está muy bien cohesionado".

Disfrutar del camino

En cuestión de una década, Isabel Nuñez ha conseguido consolidar su firma como una de las grandes en su nicho de mercado, y ha encandilado a celebrities de la talla de Ana Boyer o Lucía Pombo, que confió en ella para vestirse el día más importante de su vida, su boda. Pese al renombre que puedan tener algunas de sus clientas, la diseñadora subraya que que "cualquier persona que elija vestir Inuñez es especial para mí. Me hace mucha ilusión que vean mis prendas y digan: 'Esto es para mí', sea quien sea. Es verdad que las celebrities tienen mucho donde elegir, y si te eligen a ti, es porque les ha encantado esa pieza tuya, pero yo vivo por y para mis clientas, vengan de donde vengan".

Ana Boyer, con vestido de Inuñez Gtres

Esta modestia se refleja también en su proyección de negocio. Nuñez celebra que vive de lo que le gusta hacer y pretende seguir así, sin grandes pretensiones por ahora: "Disfruto mucho de mi trabajo, y lo que quiero es vivir en paz, con tranquilidad y disfrutar de esto. A veces pienso: ‘¿Y si subimos un peldaño más’? Sí, podría explorarlo, pero ahora estoy tan a gusto que no quiero que se me escapen las cosas de mi alcance. Hoy por hoy, me veo siguiendo por donde vamos, poco a poco".