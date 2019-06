"Jóvenes invisibles" o cómo superarse cada día

El martes se presentó el documental «Jóvenes invisibles» en Cinesa Proyecciones de Madrid. Producido por la Fundación Isabel Gemio, muestra la realidad de los tres millones de personas que sufren en España alguna enfermedad minoritaria, conocidas como enfermedades raras. Siete jóvenes, entre los que se encuentra Gustavo, hijo de la periodista que da nombre a la fundación y que padece distrofia muscular de Duchenne, narran su historia y cuentan cómo se enfrentan día a día a sus enfermedades poco comunes.

«Estos jóvenes son los protagonistas porque normalmente los chicos enfermos son invisibles para la sociedad: no están en las estadísticas, no figuran en el cine... no existen», aseguró Gemio, «veía que no se les reconoce y que se les ignora cruel e injustamente. Había que conocerles mejor», añadió. Por ello, decidió unirse a la realizadora Julieta Cherep y crear “Jóvenes invisibles” con un único objetivo: hacer visible lo invisible.