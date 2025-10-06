Lana Del Rey y su esposo Jeremy Dufrene sellan su amor con un beso durante la Semana de la Moda de París

Lana Del Rey y su esposo, Jeremy Dufrene, acapararon todas las miradas durante la Semana de la Moda de París al protagonizar un romántico momento que marcó también una fecha muy especial: su primer aniversario de boda. La cantante estadounidense, de 40 años, fue fotografiada besando a su marido a la salida del desfile de Valentino, en lo que muchos describieron como una de las escenas más tiernas del evento.

En el desfile de París, Lana Del Rey acaparó todas las miradas con un elegante vestido lavanda de inspiración clásica, adornado con un gran lazo en la cintura y delicados detalles de plumas en los tirantes. Completó el look con zapatos blancos de punta cruzada y un bolso bordado con forma de corazón, una elección que reforzó su característico estilo romántico y vintage. A su lado, su marido, Jeremy Dufrene, apostó por un conjunto más informal, compuesto por chaqueta y pantalón azul marino, camiseta beige y botas marrones, formando una pareja tan contrastada como cómplice en su primera aparición pública tras su aniversario de boda.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2024 en una discreta ceremonia en Luisiana, mantiene un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, no es la primera vez que comparten un momento romántico en público: ya en los Grammy de este año fueron captados tomados de la mano, desmintiendo rumores de distanciamiento.

Según People, Lana Del Rey se encuentra en París no solo por motivos personales, sino también profesionales. La artista habría aprovechado la cita de la moda para reunirse con diseñadores y colaboradores de su próxima gira europea.

Más allá de su vida personal, Lana Del Rey continúa su trayectoria musical con la preparación de su décimo álbum de estudio, Stove. El proyecto, programado para enero de 2026, promete explorar sonoridades más country, ampliando los horizontes creativos de la artista.