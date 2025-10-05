La princesa Mette-Marit inicia rehabilitación intensiva: así será su día a día

Desde 2018, Mette-Marit de Noruegapadece fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que provoca el endurecimiento del tejido pulmonar y dificulta la respiración. En los últimos meses se ha ido agravando y en septiembre la Casa Real noruega informó que los síntomas y dolencias diarias condicionan su capacidad para realizar tareas cotidianas y que necesita más ayuda y descanso que antes.

Ahora la princesa ha suspendido toda su agenda oficial durante octubre para someterse a un mes de rehabilitación pulmonar intensiva en Noruega, proceso necesario debido al avance de la enfermedad. Es posible haya alguna excepción, como su presencia prevista en la cena oficial del Parlamento noruego el 23 de octubre.

Mette-Marit en la gala del premio Nobel de la Paz junto a Haakon y la reina Sonia Gtres

El programa de rehabilitación pulmonar tendrá un mes de duración y combinará ejercicios suaves con médicos o fisioterapeutas, y charlas y sesiones con psicólogos. No será un ingreso completo. Según detalló Mette-Marit durante su visita al condado de Hallingdal, estará en casa de vez en cuando: "Viviré una parte en casa y otra en el hospital".

El neumólogo Olav Kåre Refvem explicó en una entrevista televisiva que en la región donde vive la princesa, las opciones de rehabilitación pulmonar son escasas, por lo que estaba recibiendo tratamiento en el Hospital Lovisenberg. "Te levantas, desayunas, haces ejercicio y luego hablas con profesionales", explicó.

Es un programa intenso, indicó. "A muchos les resulta agotador, tanto física como mentalmente. No es como tumbarse en una silla a tomar el sol; es un programa activo que sin duda te hará más fuerte al final".

"Debería haberlo hecho mucho antes"

El 19 de septiembre, la princesa reveló un poco más sobre su tratamiento y su enfermedad a la emisora pública NRK. "Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero ahora es el momento", reconoció. "Así que lo haré. Porque necesito un poco más de ayuda que antes para gestionar mi vida diaria con fibrosis pulmonar".

Este descanso de sus compromisos oficiales también será una oportunidad para que la esposa del futuro rey de Noruega "conozca a otras personas que padecen la misma enfermedad pulmonar". "Y para gestionar mejor mi vida diaria a pesar de mi enfermedad crónica", añadió.

La princesa Mette-Marit de Noruega Gtres

La fibrosis pulmonar crónica produce daño y cicatrización del tejido pulmonar, que se traduce en síntomas como dificultad para respirar, tos seca, fatiga extrema y dolores pulmonares. A medida que avanza, estas molestias se intensifican, reduciendo notablemente la autonomía y el ritmo vital de quien la padece