De Victoria Federica a Georgina Rodríguez: las españolas que no se han perdido el desfile de Balenciaga en París

Era uno de los debut más esperados en la Semana de la Moda de París, Pierpaolo Piccioli tomando las riendas creativas de la casa de modas española, Balenciaga, y al igual que pasó en jornadas anteriores con Dior o Loewe la colección primavera-verano 2026 estuvo a la altura de las expectativas. A estas alturas de una de las "fashion weeks" con más cambios de sillas en las últimas temporadas, solo nos queda esperar lo que será un nuevo comienzo para Chanel con Matthieu Blazy.

Que se venían cambios en la herencia de Cristóbal Balenciaga era un hecho y es que después de unos años en los que parecía que la firma había perdido su identidad creativa, la mano del ex-Valentino es todo lo que la industria necesitaba para volver a ver al de Getaria en los diseños de su legado creativo. De ahí que no solo la colección despertara una curiosidad extrema, las invitadas al front row suelen ser un reflejo de lo que la marca quiere transmitir convirtiéndolas en sus mejores embajadoras, y eso es justo lo que ha hecho volviendo a sus raíces y contando con la presencia patria de Victoria Federica y Georgina Rodríguez, dos apasionadas de la moda, que junto a otros rostros de la industria del entretiempo disfrutaron del nuevo aire de Balenciaga. Uno del que estamos seguras el mismo Cristóbal estaría orgulloso en este 2025, es un Balenciaga modernizado, pero con detalles que recuerdan al maestro vasco.

Los mejores looks de las famosas en el desfile de Balenciaga

Las invitadas de esta nueva era de Balenciaga han reflejado a la perfección el espíritu que Piccioli quiere recuperar: sofisticación, sobriedad y una elegancia sin esfuerzo. Tanto Georgina Rodríguez como Victoria Federica demostraron que el estilo español sabe adaptarse a los códigos más refinados de la moda parisina, pero siempre con sello propio. Otros de los nombres propios en el desfile fueron Meghan Markle, Anne Hathaway y la mismísima Anna Wintour.

Georgina Rodríguez y el poder del negro absoluto

Si hay una prenda que encarna la elegancia atemporal, es el vestido negro. Y Georgina Rodríguez lo llevó a su terreno con un diseño largo, ajustado y con abertura delantera, firmado por Balenciaga. La modelo y empresaria apostó por la simplicidad más sofisticada: manga larga, escote en V y silueta columna, una elección que alargaba su figura y respiraba esa sensualidad silenciosa tan propia de las creaciones de Cristóbal.

El look de Georgina Rodríguez en el desfilde de Balenciaga. @georginagio

Combinó el look con stilettos negros y un collar doble de diamantes, aportando un destello de luz al conjunto monocromático. Su melena suelta con ondas húmedas y su maquillaje en tonos nude reforzaron el efecto depurado del estilismo. Un look que habla de poder y elegancia sin esfuerzo, y que confirma que el negro vuelve a ser el color más deseado de la temporada.

Victoria Federica y la versión más effortless del nuevo Balenciaga

Mientras Georgina apostó por la sofisticación clásica, Victoria Federica encarnó la versión más relajada y contemporánea del ADN Balenciaga. La hija de la infanta Elena compartió un vídeo en el que mostraba su "get ready with me" antes del desfile: camisa oversize gris perla, pantalones amplios en negro y zapatos de estética deportiva. Una elección que mezclaba comodidad, vanguardia y esa naturalidad que se ha convertido en su sello personal.

Su look es la representación exacta del lujo silencioso que domina la moda actual, ese que no necesita logotipos ni excesos, solo buen corte y actitud. Con él, Vic se consolidó una vez más como una de las jóvenes españolas más influyentes en el panorama fashion internacional, moviéndose con soltura entre la estética urbana y la elegancia más depurada.