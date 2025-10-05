Montoya, el payasete y el famosete de Cayetano

Es uno de los últimos personajes mediáticos de la tele, se distingue por su obsesión por los gritos y los lloriqueos, sobreactúa y le gusta convertirse en el centro de atención allá donde va.

Nos referimos al esperpéntico José Carlos Montoya, que ayer hizo su debut como reportero televisivo en la boda de Cayetano Martínez de Irujo.

Las redes sociales se han llenado de mensajes criticando sus chascarrillos y sus aspavientos, incluso reprochan a "Vaya fama", el programa que le ha dado la posibilidad de debutar en esta nueva faceta que se olvide de que existen muchos periodistas en paro eligiendo a un "payasito" para realizar este tipo de trabajos.

Montoya llevó consigo al muñeco insignia del programa, el Famosete, con la intención de entregárselo a Cayetano, empresa harto difícil, más bien imposible, a la vista de la cara tan seria que el novio le,puso al improvisado reportero cuando este se le acercó para intentar entrevistarle. Si las miradas matasen…

Al final fue un desconcertado Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, quien cargó con el "muerto", cuando Montoya le pidió que se lo entregara al contrayente. Del Famosete nada se supo, solo que debió quedarse en algún banco de la Iglesia, porque Alfonso salió sin él en sus manos.

A pesar de las críticas, en "Vaya fama" han intentado taparlas adulando a su reportero provisional como si hubiera sido un debut triunfal, lo que no cuentan es que sus gritos y arengas al público molestaron a muchos. E incluso entorpecieron el trabajo de los verdaderos periodistas.