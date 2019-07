Las perritas de Barbra Streisand, invitadas VIP en Londres

El pasado domingo, Barbra Streisand actuaba en Londres y no dudó en volar hasta la capita inglesa con sus tres adoradas perritas, raza Coton de Tulear, para que no se perdiesen su concierto en Hyde Park.

La cantante colocó a sus caniches Miss Scarlet, Miss Violet y Fanny con ella, en el mejor sitio del backstage, en un buggy personalizado para perros esperando en el lateral del escenario custodiadas por un servicio de seguridad VIP solo para ellas.

Las perritas incluso hicieron una breve aparición en el escenario, cuando Barbra bromeó con que ellas no estaban “en el mundo del espectáculo”. Una fuente en el backstage declaró al británico The Sun que la norteamericana “no escatimó en gastos para sus tres amadas mascotas en el área del backstage”.

En el festival londinense, Barbra actuó para 65.000 personas en el British Summertime con asistentes de la altura de Victoria y David Beckam, Antonio Banderas o Richard E Grant.

Queda demostrado que a Barbra no le gusta separarse de sus perritas, de hecho, en anteriores ocasiones, ya se la ha podido ver acompañada de sus mascotas viajando por a diferentes ciudades del mundo.

Y, es que, tal es el amor que siente la cantante que hizo que Miss Scarlet y Miss Violet fueran clonadas de su madre, Samantha, antes de que la progenitora perruna muriera en 2017, a los 14 años. El mes pasado, Barbra llevó a sus perritas a visitar la tumba de su madre y publicó el evento en Instagram con la leyenda: “Las gemelas Scarlet y Violet honran a su madre (¡con la prima Fanny en el centro!)”. Fanny es la prima porque es del mismo criador que Samantha.