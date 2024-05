Lola Lolita y las renuncias de las 'influs' por trabajar en las redes sociales

Mó celebra por todo lo alto un año más el evento de gafas que convoca a las importantes más ‘top’ de nuestro país. Un photocall con numerosos rostros conocidos de las redes sociales que han respondidos sin pelos en la lengua a los temas de más actualidad, desde el embarazo de Marta Riumbau a la polémica de Laura Escanes con la diferencia de edad en la pareja, e incluso, una atrevida ‘porra’ por el puesto de Eurovisión.

‘La naturaleza de no renunciar a nada’ es el eslogan del evento y como todos sabemos la privacidad es una puerta que se abre mucho más al formar parte del mundo influencer, titulares y rumores les persiguen día a día a las reinas de Instagram. Laura Escaneses consciente de las oportunidades que le ofrece su trabajo y renuncia “encantada” a la intimidad, que describe como “lo más importante”, tanto, que a veces se esconderse cuando no quiere ser reconocida. Sin embargo, otros rostros conocidos como Ana Brito o Raquel Reitxconsideran que tiene suerte por no haber renunciado a nada gracias a no compartir apenas datos de su vida privada,son Hannas Montanas que han conseguido mantener dos vidas paralelas.Elena Gortari lo tiene claro, “si algo me apetece, lo voy a hacer”, sentencia.

Lola Lolita, la reina de Tiktok, ha apostado por su trabajo, aprovechar el momento y “ganar todo el dinero posible”quedándose en Madrid y dejando la carrera y Alicante en su pasado.

El ambiente de los focos lo conocen muy bien Anita Matamoros y Anna F. Padilla, rodeadas de prensa y conocidas desde pequeñas. Tanto es así que la hija de Paz Padilla pensaba que todos los padres sus amigas salían en la tele, hasta que un día fue consciente de que ser famoso no es ‘lo normal’, aun así, Anna afirma que siempre ha llevado una vida “bastante normal” y en su nueva rutina como influencerse ve muy reflejada en su madre: “Ahora la entiendo mucho más”.Anita, por su parte, habla sobre las personas que le paran con la calle y con las que se para a hablar, sin embargo, explica quele sienta “fatal” cuando se da cuenta que le graban de ‘estranjis’.

Las 'influs' aplauden la valentía de Marta Riumbau: “Nos ha dado un ejemplo de amor y de libertad”. La familia y el tiempo con los seres queridoses otro tema al que renuncian los creadores de contenido entre campañas y eventos. Este 2024 es un año de aprendizaje para Tomás Páramo y María G. de Jaime, que siendo una familia numerosa intentan compartir más tiempo con sus hijos, priorizando sin renunciar a lo importante. Asimismo, Páramo comparte una reflexión que hizo con su psicóloga tras ver su agenda de la semana acostumbrado a la rutina del día a día: “fui consciente de que no paraba, solo en vacaciones”.

Por su parte,Iera y María F. Rubíes coinciden en que lo bonito es el encontrar el equilibro en las diferentes etapas de la vida.

Que las marcas valoren el trabajo de los perfiles en redes lleva su tiempo y más si has salido de un realitycomo Violeta Mangriñan, que hace hincapié en “el trabajazo” que ha mantenido durante años para hacerse un hueco sin renegar de la televisión.