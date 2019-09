Los duques de Sussex podrían dejar de serlo

Las críticas al príncipe Harry y Meghan Markle continúan. Después de haber sido acusados de hipócritas por sus numerosos viajes en jet privado durante sus vacaciones, los duques de Sussex ahora son atacados por una petición singular que según informa “Le Figaro” tiene como objetivo despojar a la pareja de sus títulos reales. Hasta la fecha ya ha sido firmada por más de 2.500 personas. Fue Charles Ross, el candidato de campaña de Brighton and Hove, una ciudad británica en el condado de East Sussex, quien presentó esta petición para el consejo municipal en julio. Desde entonces, ha llegado a los 1.250 líneas requeridas para debatirlo en el Ayuntamiento de Brighton and Hove que tendrá lugar el 24 de octubre.

"Pedimos al Ayuntamientque rechace el uso de los títulos de duque y duquesa de Sussex para los individuos Harry Windsor y Rachel Meghan Markle, ya que no respetan el condado de East Sussex,” dictaba la petición, que además está tratando de que el Consejo acepte que todos los títulos reales no se usen en sus documentos y procedimientos por ser “completamente no democráticos y simbólicos de la opresión del pueblo en general por parte de la élite rica”. Además, Ross también pide al Consejo que no otorgue ninguna "hospitalidad o cortesía" a la pareja.

Sin embargo, hay algunos residentes que no están de acuerdo con ella, como Liv Seabrook quien asegura que, "nuestra ciudad tiene problemas más importantes y el Consejo va a perder el tiempo con un ciudadano descontento que no tiene nada mejor que hacer que presentar una petición inútil". Con un número suficiente de firmas, la petición será examinada por el Consejo Municipal de Brighton and Hove el 24 de octubre. De hecho, pero solo Isabel II puede decidir desestimar el título de nobleza.

El príncipe Harry y Meghan Markle se convirtieron en duques de Sussex cuando se casaron el año pasado. El ducado del novio real es el rango más alto en la nobleza británica y Meghan, por su parte, es la primera duquesa de Sussex, ya que Harry se convirtió en el primer duque del condado en 175 años y el segundo de la historia.

Harry también recibió títulos escoceses e irlandeses del norte, convirtiéndose en el conde de Dumbarton y el barón Kilkeel, y por eso a Meghan en la condesa de Dumbarton y la baronesa Kilkeel.Todos los títulos son otorgados por la reina y le correspondió a ella elegir cuál otorgaba a su nieto y su esposa en mayo de 2018.

Isabel II y Harry habrían mantenido una discusión previa sobre el tema, ya que la tradición dicta que los hombres reales reciben un título en su boda. El príncipe Augusto Federico fue el primer duque de Sussex. Se casó dos veces, pero ambas tuvieron lugar sin el consentimiento del monarca, por lo que ninguna de sus esposas se convirtió en duquesa de Sussex.