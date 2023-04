Mabel Lozano, sobre su documental sobre la explotación sexual de mujeres discapacitadas : “Son las más vulnerables, dóciles y rentables"

La cineasta asegura que sus protagonistas «son las más vulnerables. Resulta fácil su captación, son más dóciles y muy rentables”.

Mabel Lozano explica que “la captación se realiza a través de las redes sociales, de Facebook, Tik-Tok, Only Fans, ten en cuenta que en esas plataformas las niñas salen bailando y contando sus problemas, hace poco una chica nigeriana aparecía en plan sexy, en una casa muy pobre y diciendo que quería irse a España, pues es “carne de cañón”. Fueron a buscarla y se la trajeron.”

- Y las personas discapacitadas, como afirmas, son las más vulnerables.

- Si, es el caso de Ava, que da nombre al documental. Es una chica con un daño en el cerebro que tiene detrás una mochila horrible, palizas, dolor, violaciones, una madre prostituida… la convirtieron en demasiado vulnerable. Es la captación de personas con una discapacidad intelectual, que no tienen signos externos. Por fuera están normalizadas. Pero, luego, por sus carencias, son más fáciles de captar. Y en muchos casos se creen hasta culpables de su situación. La mayoría no sufre ni violencia física para ejercer la prostitución, incluso algunas, como se ve en el documental, se enamoran de su proxeneta.

- La protagonista llega a pedir perdón al hombre que la explota por acostarse con sus amigos…

- Efectivamente, figúrate qué situación. Es muy fuerte.

- Drogas y explotación sexual van muy unidas.

- Si. Drogas para someterlas a ellas, que se enganchan y están muy preocupadas por seguir consumiendo, con lo que no se les ocurre escapar. La dopamina que genera eso… sexo y drogas. Desgraciadamente, de lo que no se habla es como si no existiera. Y de la explotación sexual de personas sos capacitadas no se ha hablado nunca. No hay cifras, ni datos, nada de nada. Este documental da un paso adelante para que se investigue todo esto.

- ¿Por qué no hay denuncias?

- Porque las mujeres tienen mucho miedo a las represalias. Si denuncian las matan.

- ¿Qué ha sido de Ava?

- Está escondida con su madre, porque tienen mucho miedo. Les queda el a. Cuando fueron a denunciar se encontraron con ese vacío de datos. Y hay que tomarse muy en serio del delito tan terrible que se comete con ese colectivo.

En el documental colabora la hija de Mabel, que está estudiando Comunicacion Audiovisual y ejerce aquí de ayudante de dirección de su madre.