Makoke vuelve a Ibiza, después de diez años sin pisar la isla dónde vivió un affaire de escándalo

Han pasado diez años de aquella presunta infidelidad que provocaría la primera separación de la pareja y derivaría en una encarnizada guerra mediática entre sus protagonistas. Corría el verano de 2009 y Makoke había acudido a la isla con sus amigas, entre ellas Arancha de Benito, cuando fue pillada por los paparazzis con un amigo especial. El escándalo, aireado por un Kiko Matamoros despechado y hundido en los platós de televisión, acaparó el interés mediático y devolvió al colaborador a la actualidad tras una mala racha económica.

Aún el recuerdo están las palabras de un Kiko que no asumía aquella deslealtad y se mostraba devastado llorando por la traición de “la mujer que era mi vida”. Kiko arremetió duramente contra el hombre que se había entrometido en el matrimonio y aún más, contra la madre de su hija Anita, que entonces tenía nueve años.

Según se supo después, Kiko Matamoros había descubierto la infidelidad al ser avisado por su sobrina María, hija de Coto Matamoros, de las andanzas de su mujer en Ibiza pero no fue hasta que vio unas imágenes de Makoke con aquel desconocido en la playa cuando acabó de creérselo. Su sobrina María le había contado con pelos y señales lo que aseguraba había presenciado en directo: “Vi a Makoke serle infiel a Kiko. Se besaba con un chico llamado Raúl. Fue un domingo, en la discoteca Pachá. Conocía al chico de vista; él estaba con la pareja de Kiko y con más chicas a la vez".

Pero aquellos “cuernos” que Makoke siempre negó persiguieron a Kiko durante su larga vida frente a las cámaras. Aquella infidelidad era el arma que esgrimían sus enemigos, sobre todo su gemelo Coto, para desestabilizarle. Aunque aquella incipiente historia entre Makoke y Raúl no tuvo un final feliz, el “affaire” ha estado presente en el corazón de Matamoros durante una década. Esa es la razón por la que Makoke no volvió a pisar la isla, hasta 2019, año de su definitiva separación de Matamoros.

De aquel atractivo hombre que robó el corazón de Makoke y que sufrió la ira de Matamoros, no se supo nada hasta que, hace apenas unos meses, otra ex de Matamoros, Cristina Puyol desvelara que mantiene una relación con él. La joven que pasó sin pena ni gloria por la vida del popular colaborador, aprovechaba las circunstancias para darle dónde más le duele diciendo: "Ahora entiendo por qué tu ex mujer se fue con aquel chico de Ibiza que es hoy en día mi pareja", decía la de Albacete dirigiéndose, directamente, al colaborador del Sálvame, programa al que había llamado para hacer pública la relación con Raúl.

Lo que está claro es que Makoke está disfrutando como nunca de estas primeras vacaciones en diez años con sus amigas de toda la vida en una isla que, a pesar del escándalo, le trae muy buenos recuerdos. Cuenta además con el apoyo de su nuevo amor, Tony Espina, que no parece sentirse en absoluto celoso de que su chica disfrute de un verano de “soltera” en las isla en la que las noches son más largas que los días.