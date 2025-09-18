Los mejores gurús del bienestar del mundo llegan a Barcelona

La ciudad se convierte en el epicentro del bienestar, y tú tienes la oportunidad de ser parte de ello. ¡Reserva tu experiencia y recarga energías para enfrentar el nuevo trimestre!

Septiembre es ese mes en el que la rutina vuelve a atraparnos. Después de un verano lleno de momentos de relax, es fácil sentirse abrumado por la vuelta al trabajo y las obligaciones. Pero aquí llega una gran oportunidad: del 25 de septiembre al 6 de octubre, el spa del Mandarin Oriental, Barcelona, uno de los mejores hoteles del mundo, se convierte en el refugio perfecto para recuperar energías y restaurar la paz interior.

Tenemos la suerte de contar con Alex Scrimgeour, un acupunturista de renombre internacional que traerá sus terapias exclusivas a este maravilloso hotel. Con 15 años de experiencia y formación con los mejores maestros de la medicina tradicional, Scrimgeour utiliza un enfoque único que combina la reflexología facial con digitopuntura china y masaje tailandés.

El Spa del Mandarin Oriental de Barcelona Cedida

¿Qué puedes esperar de sus terapias?

Reflexología facial Dien Chan : Este tratamiento utiliza masajes y estimulación de puntos reflejos en el rostro, ayudando a liberar la tensión acumulada en la cabeza, el rostro y el cuello. ¡Una experiencia que deja una sensación de calma total e impresionante!

: Este tratamiento utiliza masajes y estimulación de puntos reflejos en el rostro, ayudando a liberar la tensión acumulada en la cabeza, el rostro y el cuello. ¡Una experiencia que deja una sensación de calma total e impresionante! Acupuntura : Reconocida como una terapia suave y efectiva, la acupuntura ayuda a aliviar múltiples dolencias de manera natural, promoviendo el bienestar general.

: Reconocida como una terapia suave y efectiva, la acupuntura ayuda a aliviar múltiples dolencias de manera natural, promoviendo el bienestar general. Masaje curativo: Adaptado a tus necesidades, con sesiones de 60, 90 o 120 minutos, este masaje se personaliza para combatir el estrés y trabajar en tu bienestar integral, ¡reconectando mente y cuerpo!

Y eso no es todo. Del 24 de noviembre al 3 de diciembre contaremos con la presencia del prestigioso Dr. Ismael Mrani, un osteópata reconocido internacionalmente que ha trabajado con atletas de élite en los Juegos Olímpicos. Su enfoque holístico combina técnicas osteopáticas con entrenamiento personalizado, ayudando a restaurar el equilibrio y mejorar la movilidad.

El doctor Ismael Mrani, un osteópata reconocido internacionalmente Cedida

¿Qué puedes esperar de sus tratamientos?

Durante su estancia en Barcelona ofrecerá un tratamiento osteopático exclusivo de 60 minutos, integrando técnicas manuales y terapia de ventosas. Este enfoque no solo alivia tensiones, sino que también mejora la circulación, estimula el sistema linfático y proporciona una sensación inmediata de ligereza y bienestar.

Cada sesión en el spa del hotel incluye acceso a instalaciones de lujo: piscina interior, sauna oriental y áreas de relajación diseñadas para prolongar los beneficios y maximizar tu experiencia de bienestar.

Así que, si septiembre te pesa, no dudes en regalarte (o regalar a alguien especial) un momento de calma y renovación en el spa del Mandarin Oriental. La Navidad está a la vuelta de la esquina y, ya sea como detalle especial o como regalo para ti mismo, ¡este es un lujo que no querrás perderte!