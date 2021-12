La crónica de Amilibia: Pedro Sánchez ya habita en el metaverso

Hay ministros que se van cuando nadie sabía que estaban. Debe de ser cosa del metaverso, que, según me explican, es una realidad alternativa, un universo paralelo como los que anuncia la física cuántica, un ciberespacio socializado: podremos interactuar con otros dentro de él, creándonos una vida fuera de ésta. Algo muy prometedor. Según Mark Zuckerberg se trata de «una materialización de Internet, donde en lugar de ver solo el contenido, estás dentro de él». Así que ya tenemos en puertas el País Virtual de Nunca Jamás. O «Matrix». Qué felicidad si pudiéramos trasladarnos a él antes de que lo ocupe el sanchismo, que está en todos los sitios y en ninguno, oh maravilla. Ay, vivir en el metaverso antes de que nos encontremos allí con los avatares de Pedro Sánchez, Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón, Otegi, Rufián, etc.

Pero me temo que ya es tarde: metaverso era una de las candidatas a palabra del año y seguro que Él ya habita en ese universo paralelo o realidad alternativa desde hace tiempo. Él y su equipo. Juan Manuel de Prada, que ahora presenta su libro «Enmienda a la totalidad», tiene intuiciones casi proféticas: cree que «hay un hondo sentido sobrenatural en todo lo que está sucediendo» y desde el Sinaí o el Calvario anuncia que «estamos inmersos en una situación que prefigura el reinado del Anticristo». No nos aclara si con el Anticristo tendremos que llevar mascarilla en exteriores o si Miguel Bosé revelará que nos inyectan el 666 en las vacunas. Añade Prada: «el pasaporte covid prefigura la marca de la Bestia». Jo, ya me tiene viviendo sin vivir en mí. ¿Quién será el Anticristo? ¿Estará aquí o en el metaverso?