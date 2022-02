La crónica de Amilibia: Mañueco podría pactar con Jorge Javier

Dicen en el PP que pactar con Vox «es dar a Pedro Sánchez otra foto de Colón», y eso sí que no, ni hablar, que ahora el almirante está muy mal visto por los populismos y las extremas izquierdas de las Américas y las Españas. En el fondo y en la forma, todo se trata de una cuestión de imagen en el desgraciado momento en que a Alfonso Fernández Mañueco le va a tocar bailar con la más fea. Mira a la derecha, mira a la izquierda, le da palique a toda la barra de la discoteca y no encuentra pareja. Se ve sin ligue en la España Vaciada. Al final se pide un gintonic, mira a la chica «voxera» que a su padre no le gusta y que su madre detesta, y le canta por lo bajinis aquello de «Ni contigo ni sin ti/ tienen mis males de remedio/ contigo porque me matas/ sin ti porque yo me muero. Quisiera verte y no verte/ quisiera hablarte y no hablarte/ quisiera no conocerte/ para poder olvidarte».

Necesita una pareja apañadita, pero desde la marcha de Norma Duval el Partido Popular anda mal de musas bien dispuestas. Podría ser Tamara Falcó, pero la marquesa de Griñón ya está comprometida con Instagram, Porcelanosa y Pablo Motos. Ay, el poliamor. También podría ser la cantante Marta Sánchez, que canta el himno nacional sin complejos (para ella no hay nada como España y Mercadona, suele decir) pero ha advertido que no está para estos trotes: «En mi cuerpo ya hay cosas que no están firmes».

En esta dramática situación, Fernández Mañueco tendría que pactar con Jorge Javier Vázquez, el único que en estos momentos le puede ofrecer cuatro opciones: «Sálvame Naranja», «Sálvame Limón», «Sálvame Tomate»o «Sálvame Deluxe». Eso o «Supervivientes».