La crónica de Amilibia: Feliz cumpleaños o no, “presi” Sánchez

Como nació en año bisiesto, o sea, un 29 de febrero, cuentan que en la Moncloa tienen un grave problema para la cosa de la celebración: no saben si debieron felicitarle ayer o hacerlo hoy, 1 de marzo. Tampoco cómo acertar con las velas de la tarta: ¿le ponen 50 («aunque no los aparenta para nada, jefe») o 13, puesto que solo cumple cada cuatro años? No es asunto menor dilucidar qué le cantan este año, si el «happy birthday» interpretado por Yolanda Díaz vestida de Marilyn Monroe, con peluca rubia y voz aguardentosa (media docena de chupitos de orujo y ya está), o Isabel Rodríguez, la portavoz, vestida de Rita Irasema (trabajó con Los Payasos de la Tele) para dedicarle el «Feliz, feliz en tu día/ amiguito que Dios te bendiga…».

Quizá al final triunfe la opción de Bolaños de celebrar un «no cumpleaños» y que Irene Montero disfrazada de Judy Garland en «Alicia en el País de las Maravillas» le cante «Feliz no cumpleaños te doy, te doy/ si Putin no se interpone lo debemos celebrar…». A falta de oposición que le estampe metafóricamente la tarta en la cara, pues Pablo Casado está de reina madre y las reinas madre no hacen esas cosas, solo beben gintonics, los despiadados de las redes le recuerdan que es gafe y que desde que llegó a la Presidencia nos asolan todas las desgracias: pandemias, filomenas, volcanes, guerras...Solo nos falta una invasión alienígena y un apocalipsis zombi.

Poco dado a la autocrítica ni en estas fechas, no me imagino al presi cantando por los pasillos de la Moncloa por Imperio Argentina: «El día que nací yo/ qué planeta reinaría/ por donde quiera que voy/ qué mala estrella me guía...».