Nos ilustra Daniel Lacalle con una aguda observación: «En Moncloa están obsesionados por cambiar las cifras estadísticas en vez de facilitar la salida de la crisis». Al margen de la labor en ese sentido del simpar Tezanos, parece que en el metaverso sanchista están convencidos de que, si ignoramos nuestra miseria, en la realidad virtual que nos quieren vender viviremos al menos con la sensación de que somos poco pobres: como en un chiste de Mingote, únicamente seremos mendigos con posibles que en el verano podremos permitirnos el lujo de pedir en Marbella. Él comparecerá en el Congreso la semana que viene para afrontar su primer debate sobre el Estado de la Nación. Comentan las lenguas viperinas que los Bolaños Boys debaten si convendría que Él dedicara la totalidad de sus intervenciones a la lectura de la hagiografía que le ha dedicado con todo fervor su devoto Tezanos, presidente del CIS (Centro de Iniciativas Socialistas) o a los capítulos más potentes de su «Manual de resistencia». Tres días dan para mucho.

También cuentan que el insigne fontanero Bolaños ha comentado en la intimidad que, a todos los efectos, daría lo mismo que Él cantara con Yolanda Díaz el dúo de «La revoltosa», con Nadia Calviño «La Dolorosa» y con todo su grupo parlamentario los coros de «La corte de Faraón». Van sobrados. No sé cómo anda Cuca Gamarra de voz, pero la portavoz pepera podría entonar a modo de respuesta aquel bolero de Los Panchos, «Espinita»: «Suave que me estás matando/ que estás acabando con mi juventud…/ Eres como una espinita/ que se me ha clavado en el corazón/ Suave que me estás sangrando/ que me estás matando de pasión».

O, ya puestos, «Suspiros de España».