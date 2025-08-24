Estos son los tratamientos que podrían ayudar a Fernando Grande Marlaska para mejorar su piel átona , fatigada y con marcas de acné.

Premium ( 3.000-6.000€)

Resurfacing Laser CO2. ¿Dónde? Dr. Ribas Nijkerk. Clínica Naac, Gran Canaria. El ministro podría beneficiarse del láser CO2, que elimina arrugas y marcas, cierra poros y la piel se ve más luminosa y rejuvenecida; y un ligero levantamiento de ceja con bótox que alivie su cara de pena.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Alberto R. Roldán La Razón

Medium ( 150-300€)

Peeling con ácidos. Centro Natividad Lorenzo. Para un cambio más accesible, una limpieza facial con ácidos seía ideal para Marlaska. Este tratamiento exfoliante elimina las células muertas de la piel y dará más tono y luminosidad a su rostro. Con un tratamiento tan sencillo, su apariencia fatigada se dará un paseo, dejando un rostro más radiante.

Low cost (20-60€)

Rayos UVA, en Sunmusic. Si se busca una solución económica, una sesión de rayos UVA podría ser la respuesta. Con un poco de color, Marlaska dejaría de tener un aspecto demacrado y luciría más saludable. Aunque no es un cambio drástico, un bronceado ligero puede hacer maravillas, ya que le proporcionará vitamina D y tendrá mejor humor.