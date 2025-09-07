La crónica de Marta Robles: ¿Tres años más de caos ferroviario? Dios mío, dame paciencia… ¡Pero ya!

LUNES

Comienza septiembre con un terremoto en Afganistán, el más letal de las últimas décadas, la Princesa Leonor en la academia de Aire en Murcia en la última etapa de su formación militar, siguiendo los pasos de su padre y reforzando el papel cada vez más relevante de la mujer en las Fuerzas Armadas y esa flotilla de la libertad que navega rumbo a Gaza tras salir del puerto de Barcelona con más de 300 personas a bordo de varios barcos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau, con el objetivo de romper el bloqueo israelí, mientras Israel comunica que ha matado al portavoz de Hamás.

Greta Thunberg sobre la flotilla: ésta no es una misión de caridad, es un acto de solidaridad, queremos el fin de la ocupación de Gaza Agencia EFE

MARTES

Hoy solo se habla de la entrevista a Pedro Sánchez realizada por Pepa Bueno en RTVE. ¿Que si fue una entrevista «masaje»? Pues Pepa, que es una gran profesional, le preguntó de todo…, pero no hubo ni media sorpresa en sus respuestas. Repitió que no sabía nada de la corrupción del PSOE, que confía en el fiscal general del Estado, que si no hay nuevos presupuestos generales seguirá con los que hay... Salvo en el asunto de la Justicia. Ahí se sobró. Que un presidente diga taxativamente «hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia» deja en muy mal lugar a España. No es ni ético ni estético. Todo el mundo, incluido él, puede defender su honestidad y la de su familia… Pero ¿cómo va a decir el presidente de un Gobierno que «hay jueces que no cumplen la ley»? ¿Ese señalamiento no es pretender «hacer justicia»? ¿Decidir quién lo hace bien o lo hace mal? Pues eso lo tienen que hacer los jueces, no los presidentes de Gobierno, ¿no? Si ni el presidente de España cree en las garantías jurídicas de nuestro país, ¿quién de fuera de él lo hará?

Entre eso y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha corrido a reunirse con el prófugo Puigdemont en el día de la condonación de la deuda a las comunidades…, no sé yo si la imagen internacional de nuestro país está en su mejor momento.

MIÉRCOLES

Hablando de imagen ¿no creen ustedes que esa exhibición de poderío militar en el recuerdo del 80 aniversario de la derrota de Japón en la II Guerra Mundial que exhibió China es un aviso a navegantes para EEUU, máxime cuando el líder chino Xi Jing Ping estuvo «escoltado», por el líder ruso, Vladímir Putin, y por el norcoreano Kim Jong-un? Vaya tres piezas. Miedito dan ellos y su totalitarismo…

Por eso tampoco resulta nada tranquilizadora la conversación del chino y el ruso, cuando se les quedó el micrófono abierto sobre vivir hasta los 150 años, trasplantes, etc... No solo por lo que puedan hacer para conseguirlo, sino porque sigan oprimiendo a sus pueblos desde esos regímenes desde los que quieren controlar el mundo entero.

Xi Jinping, Kim Jong Un hold meeting in Beijing XINHUA / Huang Jingwen Agencia EFE

JUEVES

Pavoroso descarrilamiento de un funicular en la vecina Lisboa, que deja 16 víctimas mortales de siete nacionalidades distintas y sin que se sepa qué lo provocó… Lo que podría provocar el regreso de muchas enfermedades mortales es la política antivacunas en EEUU puesta en marcha por ese especimen llamado Robert Kennedy Jr, acusado de abuso sexual y adicción al sexo… Uno de esos tipos que se entiende que sean amigos de Trump y que Trump coloque en un cargo de «poca responsabilidad», por ejemplo, secretario de Salud y Servicios Humanos. Con su política antivacunas y su desprecio por los datos médicos ha conseguido hasta poner de acuerdo a republicanos y demócratas…

Y muere Giorgio Armani,, un genio indiscutible.

VIERNES

Hoy es el día de la apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe, al que ha acudido el fiscal general del Estado, naturalmente, porque mientras esté en el cargo está obligado a hacerlo. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo no lo ha hecho, bien es cierto que no tiene obligación, como protesta contra esa anomalía que es tener a un fiscal general del Estado, garante de la equidad de todos, procesado por un caso de presunta revelación de secretos de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de distinto signo político que él… A la mayoría de los fiscales no le gusta que continúe en el cargo en estas circunstancias, pero…

El Rey Felipe preside el acto de Apertura del Año Judicial 2025/2026 Alberto Ortega Europa Press

¿Qué se está quedando un finde precioso para viajar? Pues…ya saben cómo están los trenes. El ministro Óscar Puente ha dicho que esto es culpa de la falta de inversión en su día del PP y que ahora (siete años después de llegar al Gobierno y con muchas más líneas en las mismas vías), van a invertir ellos, pero… que, o por obsolescencia o por lo que cuesta adaptarse a lo nuevo las «incidencias», durarán ¡¡¡dos o tres años más…!!!

Dios mío, dame paciencia, ¡pero ya!