Qué le dijo Brigitte Macron a Zelenski en su último encuentro en París

El 4 de septiembre, después de su visita a Estados Unidos, Volodímir Zelenski viajó a París para una cumbre de la Coalición de la Voluntad, diseñada para fortalecer las garantías de seguridad en Ucrania, junto con otros 35 jefes de Estado y de gobierno. Durante su visita al Palacio del Elíseo, el presidente ucraniano saludó afectuosamente a la primera dama, Brigitte Macron.

Minutos después, se les vio conversando por los pasillos acompañados también por Emmanuel Macron. El ambiente distendido proyectaba el estrecho vínculo que han forjado durante los numerosos viajes.

Ucrania.- AMP. Zelenski dice a Macron que ve "imprescindible" la presencia europea en una posible cumbre con Putin Europa Press

La amistad se extiende a la esposa del presidente ucraniano, Olena Zelensk. En noviembre de 2023, las primeras damas se encontraron en París en un marco de reuniones relacionadas con la educación y cooperación internacional en las que participaron también representantes del Gobierno francés y alumnos escolarizados en la capital francesa. Fue un evento discreto marcado por la empatía y el apoyo europeo a Ucrania. Brigitte y Olena visitaron juntas la escuela del Arbalète en el distrito 5, donde charlaron con estudiantes ucranianos, sus familias y profesores.

Desde el comienzo de la guerra, Zelenski ha contado con el apoyo del matrimonio Macron. El pasado abril, el presidente de la República francesa tuvo un gesto contundente hacia su homólogo ucraniano. Justo después del encuentro entre Donald Trump y el líder ucraniano en la Basílica de San Pedro, tras el funeral del papa Francisco, el presidente francés fue a saludar a sus colegas. Primero estrechó la mano de Zelenski y después se giró hacia Trump sin dejar de posar su mano sobre el hombro del presidente ucraniano.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, con los presidentes de Ucrania y Francia, Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron PRESIDENCIA DE UCRANIA Europa Press

El último encuentro en El Elíseo, con la presencia destacada de Brigitte, remarca la influencia significativa en la política internacional de la primera dama francesa como aliada cercana y consejera de Macron. A pesar del rifirrafe del avión, acompaña al presidente en visitas oficiales y reuniones internacionales y participa en actos diplomáticos y sociales aportando con su calidez el granito de arena que fortalecen las relaciones bilaterales y multilaterales.

Brigitte amplifica la imagen humanitaria de Francia

Firmemente comprometida con causas humanitarias y sociales, su trabajo en eventos relacionados con educación, cultura y apoyo a refugiados amplifica la imagen humanitaria de Francia en el exterior.

Brigitte Macron en una imagen de archivo Gtres

Ha sido un verano especialmente duro para la esposa de Macron. En apenas dos semanas, tuvo que despedirse de dos personas muy cercanas: su hermana mayor, Anne-Marie, fallecida a los 92 años la noche del 2 al 3 de julio, y su sobrina, Christine Hacquin, que murió el 19 de julio a los 68, tras una larga enfermedad. "Estuvo junto a su sobrina durante sus últimos días y se despidió de ella en privado", informaron a la prensa francesa fuentes cercanas a la primera dama. Ha tenido que afrontar también una demanda judicial por difamación contra la comentarista estadounidense Candace Owens, que difundió afirmaciones falsas y ofensivas sobre su identidad de género.