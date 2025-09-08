El diario de Amilibia: Juego de pelotas, qué bien

Leo: "El Tribunal Supremo estalla: “Buscan una Justicia sanchista”". No buscan, encuentran. Ahí tienen a Cándido Pumpido, impasible el ademán, en el VAR del TC para revisar todas las jugadas del TS que no le gusten al Apolo de la Moncloa, ese Cándido que ya jugando la prórroga solo pretende ganar puntos para aspirar a presidir el tribunal del Juicio Final, en el que todos los sanchistas serán amnistiados para ocupar plaza de privilegio en la República de los Cielos. Ha llegado a Antena 3 "Juego de pelotas": cada error se paga con un chapuzón. Es un título que se presta a múltiples coñas marineras. Por ejemplo, a ver quién las tiene más gordas, tipo Koldo, en el pornográfico inicio del curso político, y a ver quién supera a Illa haciéndole la pelota al Puchi. ¿Quieres que quite la bandera de España? Yo te la quito, cielo. ¿Quieres una foto con el Apolo? Yo te lo traigo a Waterloo, cielo.

Leo: "Tres días de confinamiento político para los barones del PP. El objetivo de Génova es afinar el asalto a la Moncloa". Las meigas le han susurrado a Feijóo que es el momento de tirarse a la piscina. Esperemos que tenga agua. Como si hubiera leído a mi tocayo Rivasés ("La enorme estafa del perdón de la deuda autonómica"), ha visto el timo de la estampita del Apolo y quiere que todos los barones rechacen morder la manzana que les ofrece, dulce y jugosa, la Marisú vestida/ desvestida de Eva: tomad la sabrosa quita, que esta pasta que hoy os ofrezco, ya me la devolverá mañana en forma de impuestos la ciudadanía. Porque las deudas no desaparecen, solo cambia el paganini. Y si después de la foto con el Apolo, el Puchi quiere otra con Úrsula Corberó, pues concedido. Será por pelotas.