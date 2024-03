Aquí no se libra ni el primo de Zumosol

Este vejestorio no sabe qué pesadilla es peor: si el baño de sangre que promete Trump, la III Guerra Mundial que anuncia Putin o la ministra Ana Redondo gritando «¡vergüenza, vergüenza, vergüenza!» en el Congreso. Leo: «El PSOE registró ayer la ley para abolir la prostitución en la Cámara Baja». Bien, ya era hora. Aunque conviene considerar que si se aboliera la prostitución en la Cámara Baja se recortaría el número de posibles parientes atacables en la guerra de familias que ahora disfrutamos: quedaría fuera la amplia gama de joputas, y la más amplía aún de novios chulos, novias meretrices, hermanos buscones, titos putañeros, abuelos putiféricos, cuñados alcahuetes, primos rufianes, primas pelanduscas, etc.,

Porque aquí, le grito al televisor, no se libra ni «Siete novias para siete hermanos», ni «La familia Trapp», ni «El padre de la novia», ni «Padre no hay más que uno», ni «La chica del gánster», ni «La esposa del presidente», ni «La mujer del juez», ni «El buen hermano», ni siquiera el primo de Zumosol. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ariete del frente popular contra Ayuso, ha dicho: «Llevamos años aguantando una saga mafiosa en Madrid que proviene de Aguirre, y ahora tenemos a la madrina Ayuso». De «El padrino» a «La madrina». No sabemos si el delegado se refiere a «La madrina del diablo», en la que Jorge Negrete lucha por sacar a su amada del convento, o quizá a «La llamaban la madrina», en la que Lina Morgan pasa de honrada cajera de un súper a crear una escuela de ladrones. Quizá la vea en plan Juanita Reina cantando «Madrina»: «Por fuera jardín de rosas/ por dentro zarzal de espinas».

Horrible pesadilla: sigo viendo a Ana Redondo en el cuadro «El grito» de Munch. Sudor frío.