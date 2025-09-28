La crónica de Marta Robles: Un funeral, ciberataques, mucho banquillo y la masacre de Netanyahu

LUNES

Las más de 70.000 personas acuden al [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/internacional/peligrosisima-trivializacion-horror-asesinato-charlie-kirk_2025091468c60591d8e27966645616b0.html|||funeral de Charlie Kirk]]; la presencia de Trump señalando al activista conservador como un c451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowOpen_mártir de la libertadc451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowClose_ y todo el ruido mediático convierten el acto en un espectáculo. Mi reflexión es que el mismo defensor de la libertad de tenencia de armas, uno de los que apoyaban que en su país 400 millones de personas las tuvieran, murió a manos de un joven que se sentía agredido por su ideología, al que le costó muy poco hacerse con una pistola y dispararla.

MARTES

¿Qué está pasando con los ciberataques en Europa? Un aeropuerto ha cerrado tras una nueva alarma de drones… ¿Rusia está detrás? El país de Putin lo niega, pero está el antecedente de los drones rusos sobre Polonia y la OTAN se pone en guardia…

Una juez de Madrid sienta en el banquillo al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental… La fiscalía y la abogacía del Estado piden casi cuatro años de prisión para [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/opinion/cloacas-gonzalez-amador_2025092268d1aa175f87ee0831f6cd83.html|||González Amador… ]]¿No resulta extraño que la misma institución cuyo dirigente está acusado de vulnerar sus secretos sea quien esté pidiendo una condena de cuatro años de prisión para él?

MIÉRCOLES

Los fallos de las [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/cambio-pulseras-provoco-errores-asignaciones-victimas_2025092668d5da113ce0ad1de8764c3c.html|||pulseras antimaltrato]] a debate. Que hubo fallos en su funcionamiento cuando se trasladaron los delicadísimos datos que recogen de un operador a otro es innegable. Todas las partes lo reconocían, como también el peligro que había supuesto para tantas víctimas. Todas, menos el ministerio de Igualdad, que se empecinaba en cerrar el asunto diciendo que todo estaba controlado. Ya no. Ya se ha reconocido el error y se ha pedido disculpas… ¿Y ya está? ¿De quién es la responsabilidad y, sobre todo, quién garantiza que ahora están funcionando como corresponde? Los jueces alertaron sobre los fallos y sus consecuencias (localizaciones erróneas, manipulaciones de los investigados…) hace meses, entonces ¿por qué no se actuó antes?

Oleada de reconocimientos del Estado de Palestina después del de Pedro Sánchez desde España, que fue uno de los primeros. ¿Qué dice Trump? Que ese reconocimiento es un favor a los terroristas de Hamás… Vale, Mr. Trump, mejor que no se haga nada y siga corriendo la sangre de esa guerra que usted prometió parar y no parece tener fin… En fin, el presidente norteamericano, en su línea, está en esas y en decir que el paracetamol y las vacunas causan el autismo…

Y más banquillo en España. Los que parece que se sentarán en él, según las noticias de hoy, son el hermano del presidente Sánchez y al expresidente de la diputación de Badajoz, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/gallardo-emula-sanchez-ataca-jueces-imputacion-pretenden-hacer-politica_2025092368d2b02431b8a3479b789884.html|||Miguel Ángel Gallardo]], que acusa a los jueces, claro, de hacer política… Y no solo, también es posible que se siente Begoña Gómez porque el juez Peinado acaba de proponer que sea juzgada por malversación ante un jurado popular, junto a su exasesora, Cristina Álvarez y hasta el delegado de Gobierno…De momento Sánchez no ha dicho ni pío.

JUEVES

Discurso del Rey en la ONU que habla de c451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowOpen_actos aberrantes que repugnanc451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowClose_ y de masacre, que pide que detengan ya… y lo califica de [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/felipe-condena-brutal-matanza-hamas-exige-comunidad-internacional-detener-masacre-gaza_2025092468d408abf158e014f6f5dca1.html|||c451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowOpen_Masacrec451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowClose_]]. Sánchez respalda al cien por cien su discurso. Cuando le preguntan que por qué el Rey no ha utilizado la palabra c451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowOpen_genocidioc451ef9e-7890-49b4-928c-f746c2271608_doubleArrowClose_ dice que él no es el responsable de las comunicaciones de la Casa Real y que bastante tiene con controlar lo que se dice del mensaje que manda desde Moncloa. Y es cierto, Sánchez anda a lo suyo, que es no moverse del sitio. Ni ahora, ni después de las siguientes elecciones, a las que ya ha confirmado que se piensa presentar… Lo ha consultado con su partido y con su mujer, de quien, como de su hermano, defiende la inocencia. El Gobierno, como no, también lo hace, atacando al juez. Nada nuevo bajo el sol.

VIERNES

Sarkozy, el expresidente francés casado con Carla Bruni ha sido condenado a cinco años de cárcel por financiación ilegal de su partido… ni más n menos que de Gadafi. ¡De Gadafi! La desvergüenza de los políticos de nuestro tiempo avergüenza.

Y qué decirles de Netanyahu, que ha hablado ante Naciones Unidas con un pin con un QR desde el que se accedía al atentado del 7 de octubre y, casi sin auditorio, ha asegurado que el reconocimiento del Estado de Palestina es un suicidio para el Estado de Israel. Me pregunto si este tipo irresponsable sabe que su barbarie está conduciendo a un callejón sin salida a tantísimos judíos contrarios a ella, a los que les está procurando un odio internacional. Si de verdad Israel es la democracia que presume, los ciudadanos deberían poder votar si respaldan esa intención de su presidente de aniquilar a toda la población palestina.