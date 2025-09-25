El polémico gesto de Carla Bruni con un periodista tras conocer la condena de Nicolás Sarkozy

Nicolás Sarkozy ha sido condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita con miembros del régimen libio de Muamar Gadafi para obtener financiación para su campaña electoral de 2007. El exjefe de Estado francés ha estado arropado por su mujer, Carla Bruni, y sus tres hijos, durante la lectura de la histórica sentencia.

El cabreo de Carla Bruni

Tras escuchar el fallo, Nicolás Sarkozy ha atendido a la Prensa que se agolpaba a la salida del Tribunal de París. "Si quieren que duerma en prisión, lo haré con la cabeza bien alta porque soy inocente", ha declarado el exmandatario. Según Sarkozy, es una "decisión de una gravedad extrema para el Estado de derecho" y un "ataque a la imagen de Francia" la sentencia.

Carla Bruni, visiblemente enfadada al escuchar la condena de Nicolás Sarkozy, ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la jornada tras quitarle desafiante el capuchón del micrófono al medio "Mediapart" y tirarlo con desprecio al suelo. Este medio habría sido el que publicó el primer documento que apuntaba a una posible financiación libia de la campaña de Sarkozy en 2007.

Carla Bruni, su mayor apoyo

Horas después, Carla Bruni ha compartido en redes una fotografía con Sarkozy, mostrando públicamente de nuevo su incondicional apoyo. "El amor es la respuesta", ha escrito en la publicación junto a una etiqueta que dice que "el odio no prevalecerá".