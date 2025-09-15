El diario de Amilibia: Los huevos del Apolo

Se habla mucho sobre los huevos de Paco León. No, no es que el actor los exhiba al natural, hervidos, fritos, poché o en tortilla española con o sin cebolla: protagoniza la campaña del Ministerio de Igualdad "Por huevos" que trata de resignificar la expresión “tener huevos” y provocar reflexiones sobre la masculinidad, la corresponsabilidad y la igualdad. Dice Ana Redondo: "Resignificar el “pormishuevismo” tiene su aquel". O sea, que no solo se resignifica el Valle de los Caídos, transformado en Valle de Cuelgamuros; ahora les han tocado el turno a los huevos.

Resignificarlos es, desde luego, mucho más progresista que recurrir directamente a la castración química. El lema: "Vamos a cambiar lo que significa tener huevos. Por huevos". Resignificar los huevos "por huevos" es mucho huevear, es convertir el Ministerio en una huevería huevona. Los hermeneutas consultados opinan que en el fondo de la campaña subyace un mensaje subliminal de apoyo al Apolo de la Moncloa y su "Manual de resistencia": seguir en el poder precisamente por huevos.

Es más: si Putin y Xi Jinping sueñan con la inmortalidad, es porque son fervientes seguidores del "Manual de resistencia" y, por tanto, de los huevos del Apolo. Si el Fiscal General del Estado no dimite es porque, al final, espera que Pumpido le ponga la absolución a huevo. Resistir por huevos podría ser la síntesis del "Manual de resistencia". También, y no menos importante, que al Apolo todo le importa un huevo. No importa que la campaña para reconvertir los huevos machistas en huevos feministas salga por un huevo y la mitad del otro, pero en esta campaña testicular yo echo de menos los huevos rotos de Lucio. Pero, en fin, me imagino que en Navidad la ministra regalará huevos de Pascua. O enviará felicitaciones con los "Huevos de oro" de Bardem.