La crónica de Marta Robles: Entre Gaza y los drones sobre Polonia, un limón, limonero

LUNES

Sánchez anuncia medidas para presionar a Israel, a raíz de su ofensiva en Gaza. ¿Qué responde Israel? Pues prohíbe la entrada de dos ministras españolas en el país y acusa a España de antisemita y de ocuparse de este problema para distraer de problemas internos… Hombre, Sr. Netanyahu…, que pasan muchas cosas en España, pero que lo que está sucediendo en Gaza es devastador; que están aniquilando a los gazatíes y lo vemos todos… El mismo día, dos militares palestinos perpetran un atentado en Jerusalén, donde mueren seis personas, y hieren a 21. Hamás lo califica de «respuesta natural al genocidio de Gaza…» ¿No será parte de la estrategia terrorista que hace más daño que el propio Netanyahu?

Feijóo condena las actuaciones israelíes…, pero dice que Sánchez se queda corto en sus alusiones a Hamás y VOX afirma que poco se va a conseguir mientras una organización terrorista controle a los pobres gazatíes. Y sí, los pobres gazatíes son quienes sufren el terrorismo, la guerra indiscriminada, cruel y con prácticas genocidas y los intereses… Es patético todo.

Frente a esta barbarie, la minucia de «mi limón, mi limonero», que cantó Feijóo en un local de conciertos de La Coruña… Verán, aquel día que Ayuso dijo, ejem, «me gusta la fruta», fue un comentario para sí y entre dientes, que le salió del gaznate mientras el presidente Sánchez atacaba una vez más a su familia, absuelta por completo por la Justicia. Si una cámara de televisión no la hubiera enfocado, jamás se habría visto su reacción… Luego, como aquello se quiso magnificar para darle «color» político, pues hubo «color» y «me gusta la fruta»…, pero, señores políticos, ¿quieren dejarnos en paz con tanta tontería? Ocúpense de la vivienda, por ejemplo…

Y Leire Díez, la fontanera del PSOE comparece en el Senado. Pero, oigan, si ya sabían que lo negaría todo, se desvincularía de Sánchez Cerdán y del PSOE y se hartaría de llamarse periodista y de proteger a sus fuentes… Si hemos escuchado sus audios y sabemos que los periodistas ni prometemos ni chantajeamos y que Leire no trabaja como nosotros.

Leire Díez se desmarca de Cerdán y Aldama en 'El programa de Ana Rosa': "No tengo relación" Telecinco

MARTES

Israel ordena evacuar Gaza, pero ¿adónde pueden ir los gazatíes si no los quiere aceptar nadie? Ni sus enemigos ni sus supuestos aliados… El mundo entero es un ejercicio de pura hipocresía. ¿Y qué pasa con la reducción de jornada que propuso la vicepresidenta Yolanda Díaz? No la apoyan ni PP ni VOX…, ni Junts, que cree que la medida afectaría a la pequeñas empresas y a los autónomos, principalmente en Cataluña... Los sindicatos están que trinan y Yolanda ha dicho que defenderá su propuesta y ha denunciado el «chantaje» y los vetos que están impidiendo aprobar la ley… Ya, pero ¿no habría que preguntar a los pequeños empresarios? Porque todos queremos trabajar menos, pero...

MIÉRCOLES

Alerta máxima en Polonia.¿El ejército ruso invadiendo su espacio aéreo? Cuidado que Polonia forma parte de la OTAN y su defensa supondría su implicación.

Y… primer cara a cara en el congreso. Sánchez vs. Núñez Feijoó. Y más de lo mismo. Que si tu corrupción o la mía, que si las causas judiciales pendientes, que si… Oigan, señores, a ver cómo se lo tenemos que decir: nos preocupa el trabajo, la salud, la vivienda. Dejen sus rencillas de cada día y ocúpense de nosotros….

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Comparecen el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Oscar Puente. Asisten por el PP Alberto Nuñez Feijoo, Ester Muñoz, Miguel Tellado, por Vox Santiago Abascal, y Gabriel Rufian (ERC). Alberto R. Roldán La Razón.

JUEVES

Begoña Gómez declara sobre su asesora en Moncloa y asegura: «Jamás me ayudó en ninguna actividad profesional». Dice que ocasionalmente le acompañó a actos particulares porque era «su amiga». Verán, si mi jefe me pide el teléfono de mi peluquero y no me lo sé, igual lo busco en el ordenador del trabajo y hasta le pido cita por mail desde allí para él… No señalen al «mensajero». O nos ocupamos de lo importante, o este país se va al garete…

Y vamos con un poco de salseo, ¿de verdad Irene Montero y Pablo Iglesias llevan a un colegio privado a sus hijos? Tanto decir que ellos… en fin, si algún político se ha alejado de su vida previa a la política, son ellos dos. De sueldo, vivienda, etc…

Irene Montero y Pablo Iglesias declaran en el juicio por el acoso recibido en 2020 frente a su casa Alberto Ortega Europa Press

El Congreso aprueba la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado de hijos, incluyendo familias adoptivas, monoparentales y de acogida. 19 semanas para cada progenitor y 32 para familias monoparentales. Bienvenida sea.

VIERNES

Uy, que veo ahora la encuesta de Tezanos que dice que el PSOE crece y supera al PP en intención de votos… Pues nada, ya saben que su CIS acierta como lo hace una escopeta rota…

Lo que sí es innegable es que cada vez hay más niños que sufren migraña por estrés escolar… Y eso sí necesita visibilidad y atención.