El diario de Amilibia: Podemos: "La venganza de don Mendo"

Dice Raúl del Pozo de Podemos y su paso al Grupo Mixto: “Empieza la venganza de los agraviados”. Él sabrá, porque bebe de buenas fuentes, sobre todo ahora que es mayor y, como yo, ha ido dejando el whisky, pero no parece que la sangre vaya a llegar al Manzanares. Dicen que el sector cachondo del Grupo Mixto (que lo hay, creo) ya le canta con aires de jota a la podemita-jefe: “Cuentan que la Belarra/ prepara venganza fría/ no irá lejos la navarra/ le frena su ideología”. Es decir, si votan contra los sociatas, favorecerían a la derechona, y eso nunca jamás: antes monja, como diría Alfredo Landa. Así viven su cruel paradoja: ni con Él ni contra Él tienen sus males remedio. Y otro tanto le sucede con Sumar, su feroz enemigo: votar contra los sumarísimos también les situaría junto a PP y Vox. Eso sería condenarse al infierno marxista, donde torturan con la hoz y el martillo incandescentes y te hacen besar la foto de Yolanda Díaz. Terrible.

La venganza de Belarra va a quedar en algo como “La venganza de don Mendo”, de Muñoz Seca. Al principio, cuando Él dejó claro que no había plaza en el parking de Moncloa para Podemos, Ione e Irene podrían haberle cantado los versos de la despechada mora Azofaifa: “Clava en mis carnes tu acero/ sacia tu venganza en mí/ si no has de quererme ya/ ¡hiere, Mendo, por Alá!”. Como Él no va de chulo espadachín, las castigó con su desdén y los versos: “Todas a mí como un trapo/ y con igual pretensión/ Ay, infeliz del varón/ que nace, como yo, tan guapo”.

Guerra de cuernos, vamos. O pataleta.