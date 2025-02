El diario de Amilibia: ¡Tócala otra vez, Mapi!

Ya conocen la historia: jugadora de fútbol le toca las partes íntimas a una jugadora adversaria en el transcurso de un partido. La tocada es Daniela Caracas, del Español. La tocadora es Mapi León, del Barça. Llama la atención que hasta el momento de escribir estas líneas, ni Irene Montero ni Ione Belarra se hayan manifestado sobre el suceso. Las lenguas viperinas se preguntan si el silencio se debe a que como no hay varón agresor de por medio, la cosa desmerece. Una pena, porque ambas podemitas podrían alegar diversas y fundadas razones para no condenar a Mapi. Por ejemplo: Sí, hubo tocamiento, pero es verdad que mientras palpaba las partes íntimas de Daniela, Mapi le preguntó: "¿Tienes picha?", de lo que puede deducirse que a Mapi le guiaba una intención puramente científica y solo pretendía verificar, mediante el necesario acto empírico, la tópica idea de que las personas de color (Daniela) tienen los órganos sexuales más desarrollados que los blanquitos/as. Más razones: La susodicha pregunta podría demostrar la inquietud de Mapi por conocer de primera mano (nunca mejor dicho) la posibilidad de que Daniela fuera transexual o estuviera en proceso de cambio de género; un caso, pues, de empatía: se interesaba por su situación, cosa siempre loable.

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra (i), y la secretaria política, Irene Montero. Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE

A la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le ha preguntado por el asunto. Respuesta: "No tengo opinión fundada". Se entiende perfectamente la postura de la ministra, sobre todo porque en la Liga Femenina no hay VAR y por tanto no han podido ofrecerle, con sus imágenes ralentizadas y ampliaciones necesarias, la repetición de la jugada. Lo peor que le podría pasar a la tocadora es que ahora el público le empezara a gritar en coña desde la grada "¡tócala otra vez, Mapi!". Y lo mejor, que Carlos Sobera invitara a las dos a "First Dates".